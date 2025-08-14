Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

SpaceWeb интегрировал в конструктор сайтов ИИ

Хостинг-провайдер SpaceWeb представил новую версию собственного конструктора сайтов с технологией искусственного интеллекта. Благодаря обновлению время создания сайта значительно сокращается, что особенно полезно для фрилансеров и самозанятых, которым важно быстро запустить и протестировать веб-проект.

Система обновленного конструктора позволяет автоматически создать сайт с готовым дизайном и контентом, адаптированным под тематику ресурса. Интерфейс редактора функционирует на основе ИИ и помогает быстро вносить изменения в тексты и изображения, а также в структуру веб-страниц, в том числе без необходимости владения техническими навыками. ИИ-модель учитывает базовые требования поисковой оптимизации, что повышает шансы сайта быть лучше замеченным в поисковой выдаче.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Мы стремимся делать наши продукты удобнее, чтобы упрощать работу пользователей с веб-проектами. В обновленной версии конструктора с искусственным интеллектом значительно ускоряется процесс запуска сайтов. Сервисом могут воспользоваться даже клиенты без профессиональных навыков. В тарифную линейку конструктора, помимо сайта, также включен домен, электронная почта и пространство на виртуальном диске, а также множество шаблонов под разные категории веб-проектов», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

С помощью широкого выбора адаптивных шаблонов от нейросети в конструкторе сайтов SpaceWeb веб-мастер может значительно ускорить и упростить как запуск собственного сайта, так и подготовку референсов для веб-проектов заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Роскомнадзор меняет правила. В реестр организаторов распространения информации теперь могут включить принудительно

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Бизнес бежит из облаков. Виноват бум ИИ, из-за которого растут цены

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще