SpaceWeb сообщает о росте популярности контейнеризации

Хостинг-провайдер SpaceWeb фиксирует положительную динамику в распространении ПО для контейнеризации в веб-приложениях и микросервисах. Спрос на платформу Docker с Portainer вырос на 174%. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Веб-разработчики стали чаще использовать сервисы для разработки, тестирования и развёртывания веб-проектов на базе контейнеризаторов. Наиболее востребованный Docker c Portainer, который автоматизирует управление веб-проектами с помощью контейнеров. Популярность увеличилась на 11,28%, а прирост за год составил 174%. Такие данные были получены в результате исследования, проведённого в хостинг-провайдере SpaceWeb. Методология основана на анализе спроса клиентского портфеля компании.

Принцип работы Docker построен на упаковке программного обеспечения в изолированные блоки, называемыми контейнерами. В каждом из них расположены все необходимые инструменты для работы с веб-проектами: код, библиотеки, среды и другой функционал. За счёт этого веб-разработчики и системные администраторы могут сэкономить время на настройке веб-приложений и микросервисов.

«Популярность таких сервисов объясняется тем, что их не нужно самостоятельно администрировать и следить за обновлениями программного обеспечения. Пользователю не придётся тратить время на создание инфраструктуры и подготовку оборудования. Всё это мы берём на себя, в то время как разработчик может заняться своим любимым делом — запуском и тестированием веб-проектов», — сказал Алексей Шашкин, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Лидерство контейнеризации в веб-проектах растёт уже не первый год. Тренд усиливается благодаря удобству тестирования и экономии времени на процесс веб-разработки. Согласно исследованию SpaceWeb, среди других веб-приложений пользователи выбирают готовые решения BitrixVM и GitLab, которые также показывают стабильный прирост. Всего в компании доступно 38 сервисов, в их числе серверные платформы, операционные системы, системы управления сайтом и другие профессиональные продукты для веб-мастеров и сисадминов.

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SpaceWeb — российский хостинг-провайдер, работает на территории России с 2001 г. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, облачных сервисов, VPS/VDS и аренды серверов, SSL, конструкторов сайтов и др. Компания придерживается политики доступных цен, оказывает круглосуточную поддержку и предоставляет бесплатный тестовый период. Хостинг обладает высоким uptime 99,98%, оснащен NVMe-дисками, DDoS-защитой, ModSecurity и ежедневным резервным копированием. Серверы размещаются в дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге.