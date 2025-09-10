Разделы

«Сбер» запустил бесплатный сервис «Портал бухгалтера» для работы с клиентами в одном окне

«Сбер» запустил сервис «Портал бухгалтера», который позволяет работать с клиентами быстро, безопасно и в одном окне. Теперь бухгалтеры, которые обслуживают несколько компаний, теперь могут забыть про пароли, токены и переключения между аккаунтами.

Решение «Портал бухгалтера» доступно к подключению в интернет-банке «СберБизнес» и полностью интегрировано с «1С». В одном рабочем пространстве бухгалтер видит остатки по счетам и статусы оплаты платежей по всем клиентам, запрашивает выписки и формирует платёжные поручения, при этом не переключаясь между разными интернет-банками. Если в компании трудится несколько сотрудников, можно настроить права доступа так, чтобы каждый работал только со своими клиентами.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Мы уже протестировали новый сервис на нескольких сотнях бухгалтеров, работающих на аутсорсинге, и получили очень позитивную обратную связь. Они отмечают, что теперь можно обслуживать втрое больше клиентов без потери качества, тратя меньше времени на рутину и больше на задачи, которые приносят реальную пользу бизнесу. Это лишь первый шаг: впереди внедрение новых сценариев автоматизации с «», дашбордов с ключевыми метриками и расширенная интеграция с партнёрской программой «Сбера». Мы уверены, что этот инструмент станет незаменимым помощником для всех, кто ведёт бухгалтерию сразу нескольких компаний».

Сервис «Сбера» полностью бесплатен для клиентов банка.

