Продавцы за несколько минут смогут создать собственный интернет-магазин с помощью искусственного интеллекта Сбербанка

С новым сервисом Сбербанка предприниматель может бесплатно создать собственный интернет-магазин за несколько минут — достаточно пообщаться в интернет-банке «СберБизнес» с персональным ассистентом на базе искусственного интеллекта GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, подчеркнул: эта технология решает сверхактуальную проблему. Маркетплейсы часто повышают комиссии, что делает работу на них менее выгодной для продавцов. Поэтому предприниматели хотят уйти в собственный e-com, но создание полноценного интернет-магазина требует не только соответствующих навыков, но и денег — в среднем от 80 тыс. руб. за сайт. Сервис Сбербанка меняет правила игры.

Создание своего интернет-магазина теперь начинается в личном кабинете «СберБизнес» — интернет-банка для предпринимателей. Нажав на баннер, пользователь попадает в чат с ИИ-ассистентом. Он задает ряд вопросов: как будет называться магазин, какие контакты на нем будут и так далее. На основе ответов он сразу генерирует сайт — полноценный канал продаж, который позволяет покупателю и продавцу общаться без посредников.

Самое главное: система сама переносит в интернет-магазин все актуальные товарные карточки из личных кабинетов на маркетплейсах — не нужно ничего выгружать и настраивать вручную.

Сервис доступен клиентам, которые ввели API-ключи в отраслевом решении Сбербанка для селлеров и не имеют действующего интернет-магазина. Пока технология работает только в веб-версии «СберБизнес», но уже в середине ноября появится и в мобильном приложении. Интернет-магазин создается на платформе InSales, дочерней компании Сбербанка. В ближайшее время Сбербанк расширит функциональность и сделает решение доступным для еще большего числа предпринимателей.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Предприниматели стремятся развивать собственные каналы онлайн-продаж. И наш новый продукт даёт им такую возможность. Мы убрали технические барьеры и снизили порог входа в онлайн-торговлю до нуля: на создание сайта больше не нужно тратить деньги, привлекать подрядчиков. Всего за несколько минут клиент получает готовый к работе интернет-магазин, причём карточки товаров уже перенесены с маркетплейсов. Создать магазин в диалоге с искусственным интеллектом можно только со «Сбером»: в России аналогов этому решению нет».