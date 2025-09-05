Разделы

Сбербанк запустил оплату частями для владельцев бизнес-карт

Сбербанк объявил о расширении возможностей сервиса «Плати частями» — теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели с бизнес-картами Сбербанка. Это сервис который дает владельцам бизнес-карт возможность оплачивать покупки частями — без лишней нагрузки на оборотные средства. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сегодня «Плати частями» работает более чем с 600 магазинами. Среди них — «Мегамаркет», «Купер», «Петрович», Hoff, «Рольф» и др. Это значит, что предприниматели могут приобретать все необходимое для работы — от техники и мебели до стройматериалов и комплектующих — и при этом сохранять гибкость в управлении бюджетом.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: Сервис «Плати частями» раньше был доступен только частным клиентам, а теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели с бизнес-картами «Сбера». Для бизнеса это реальная поддержка: можно распределять расходы во времени и тем самым снижать нагрузку на бюджет. Сегодня бизнес-картами «Сбера» активно пользуются почти 600 тыс. предпринимателей. И это неудивительно: карта стала универсальным инструментом для ежедневных расчетов. Ей оплачивают технику и мебель для офиса, стройматериалы и комплектующие, транспортные расходы. А в топе категорий — продукты и фуд-ритейл (30% всех операций), электроника и товары для дома (15%), а также обычные магазины (10%). Мы видим, что бизнесу нужны такие же простые и удобные сервисы, как и частным клиентам. «Плати частями» расширяет возможности бизнес-карты и помогает предпринимателям увереннее управлять оборотными средствами».

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать товар на сайте партнера, авторизоваться через «Сбер ID» и указать оплату «Плати частями» с бизнес-карты. Первый платеж спишется сразу, остальные — автоматически по выбранному графику. Срок рассрочки можно установить: 2, 4, 6 или 12 месяцев. При двухмесячном сроке платежи списываются раз в две недели, при более длительных — раз в месяц. Сумма покупки может быть от 1 тыс. до 150 тыс. руб.

Сервис доступен гражданам России в возрасте от 18 до 70 лет, имеющим карту Сбербанка как физическое лицо и бизнес-карту как индивидуальные предприниматели. Счета-фактуры при оплате через «Плати частями» не формируются.

