Бесплатное решение Сбербанка для владельцев недвижимости предскажет съезд арендатора

Сбербанк добавил новые функции в бесплатное отраслевое решение для предпринимателей, которые ведут арендный бизнес. Теперь владельцев коммерческой недвижимости, которые пользуются сервисом, будут уведомлять о сложностях в бизнесе арендатора и его возможном съезде. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это поможет минимизировать и даже избежать убытков из-за простоя помещения. Также пользователям предложат инструменты поиска арендаторов на свободные площади.

Бесплатное отраслевое решение для владельцев коммерческой недвижимости от Сбербанка сочетает в себе инструменты автоматизации и развития арендного бизнеса, доступные в интернет-банке «СберБизнес». С помощью решения, клиенты могут искать арендаторов, автоматизируют рутинные бизнес-процессы, а также получают персональные рекомендации, релевантные для арендного бизнеса.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Нашими отраслевыми решениями пользуются уже 400 тыс. предпринимателей. Сервис для владельцев коммерческой недвижимости показал свою эффективность в развитии арендного бизнеса — он дает клиенту возможность отвлечься от рутинных процессов и сконцентрироваться на решении важных задач. Новый функционал поможет решить одну из основных проблем в этом сегменте — простой помещения. Владелец недвижимости теперь будет в курсе возможных сложностей арендатора. Это минимизирует риски, позволит своевременно найти нового платежеспособного арендатора, в том числе с помощью инструментов сервиса».