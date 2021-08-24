«Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси»

«Макси» — сеть розничных магазинов в Вологде, Череповце, Архангельске, Северодвинске, Кирове, Ярославле и Рыбинске — уже несколько лет обменивается электронными документами с поставщиками с помощью операторов ЭДО.

«Тензор», разработчик СБИС, входит в число операторов, работающих с сетью. Это позволяет поставщикам, которые ведут учет в СБИС, сразу начать обрабатывать заказы от «Макси». На 2021 год уже несколько сотен контрагентов торговой сети работают в СБИС — многие из них уже на полном цикле документооборота в системе (ЭДО + EDI). Работать с «Макси» поставщики могут как в личном кабинете СБИС, так и в своей учетной системе.

Работа с входящим и исходящим ЭДО — это только один из действующих проектов «Тензора» и «Макси». Через СБИС был реализован и внутренний электронный документооборот для торговой сети. «Макси» закупает электронные подписи для своих сотрудников, что позволяет ускорить процессы согласования внутри компании.

Сегодня сотрудничество «Макси» и «Тензора» продолжается. Торговая сеть принимает участие в эксперименте Минтранса, который позволит наладить обмен электронно-транспортными накладными. В рамках проекта «Тензор» автоматизирует процесс использования ЭТрН. Проект планируется реализовать в 2022 году.

Шалина Елизавета Сергеевна, менеджер проекта, сказала: «Рады, что крупные торговые сети выбирают Тензор для работы с электронным документооборотом. Отметим, что СБИС — это семейство сервисов, которые взаимодействуют друг с другом, поэтому можно использовать ЭДО и EDI в рамках одного окна. Комфорт работы в нашей системе оценили такие крупные сети, как «Макси», «Ашан», «Глобус» и другие».