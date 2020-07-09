«Контур» разработал мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств
«Контур» представила мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств. Бесплатное приложение «Фарма Сканер» может заменить 2D-сканер при небольших объемах маркированных лекарств.
Приложение (на iOS, на Android) синхронизируется с сервисом «Контур».Маркировка Фарма и распознает коды Data Matrix и коды-агрегаты SSCC на транспортных упаковках.
При малом обороте медикаментов, когда скорость сканера не имеет значения, есть возможность сэкономить на покупке такого сканера.
«Приложение «Фарма Сканер» помогает небольшим компаниям сэкономить 3 000-5 000 рублей», – сказал Владимир Локис, менеджер проекта «Контур.Маркировка Фарма».
Маркировка всех лекарств началась 1 июля. С этого момента участники оборота лекарственных препаратов обязаны отчитываться в систему маркировки Честный ЗНАК обо всех операциях с лекарствами. Заносить данные в систему нужно через сканирование кода маркировки (Data Matrix).