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«СКБ Контур» выпустил сервис для работы с маркировкой товаров

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«СКБ Контур» объявил о выпуске веб-сервиса «Контур.Маркировка», который подойдет производителям, импортерам и поставщикам для автоматизации маркировочных процессов и обмена данными с ГИС МТ «Честный ЗНАК».

«Контур.Маркировка» пригодится для заказа цифровых кодов. Производители и импортеры заказывают коды маркировки в ГИС МТ «Честный ЗНАК» и наносят их на товар. Чтобы промаркировать весь товар, бизнесу нужно много кодов: сотни и тысячи. Чтобы упростить процесс заказа большого количества кодов, в «Контур.Маркировке» предусмотрена загрузка файлов xls/csv. Если заказов много, в них можно оставлять комментарии с указанием поставщика, бренда или другой информации. Это поможет ориентироваться в заказах.

Через «Контур.Маркировку» можно заказать коды для новых товаров и для остатков — тех товаров, которые выпустили до внедрения новых правил.

ГИС МТ «Честный ЗНАК» выпускает коды на 60 дней. После этого их нельзя использовать. «Контур.Маркировка» предупреждает об окончании срока действия кода. Кроме того, в «Контур.Маркировке» полученные коды можно скачать и распечатать. Пользователям доступны удобные шаблоны этикеток.

Участники оборота должны сообщать в ГИС МТ «Честный ЗНАК» об отгрузке и приемке маркированного товара. Это удобно делать с помощью электронных универсальных передаточных документов (УПД) с кодами маркировки. В «Контур.Маркировке» можно загрузить УПД и через терминал сбора данных (ТСД) наполнить его кодами маркировки.

Также новый сервис поможет сверить информацию в УПД с фактической поставкой во время отгрузки и приемки маркированного товара. А еще предупредит, если есть расхождения между документами и фактической поставкой. На этот случай предусмотрена возможность прямо через сервис запросить корректировку и уточнения у партнера.

Правительство России вводит обязательную маркировку разных товарных категорий. Уже запущена маркировка шуб, табака и обуви. До 1 марта 2020 года участники оборота маркируют остатки обуви, которые хранятся на складах производителей, оптовиков и в розничных магазинах. С 1 марта 2020 года оборот немаркированной обуви запрещен.



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