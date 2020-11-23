Маркетологи ОЭЗ «Иннополис» возьмут новичков-фаундеров под свое крыло

В технопарке им А.С. Попова в особой экономической зоне «Иннополис» открылся коворкинг на 72 рабочих места общей площадью 700 м2. В нем обустроены зоны для отдыха и проведения совместных мероприятий для маркетологов и фаундеров численностью до 40 человек.

Коворкинг оборудован не только привычными рабочими местами с высокоскоростным Wi-Fi и бесплатной кухней. Он оснащен последними технологиями, необходимыми для продвижения стартапов. Прямо в коворкинге будут записываться экспертные подкасты, сниматься профессиональные интервью и даже проводиться митапы. При этом такие современные решения будут доступны от 1 тыс. руб. в месяц.

Согласно экспертному исследованию, слабый маркетинг и продвижение является причиной провала стартапов в 14% случаев, что входит в десятку слабых мест любого нового проекта, Недостаток средств у проектов часто становится основной причиной экономии на найме специалистов.

«Мы понимаем, что фаундерам приходится экономить средства для развития самого проекта в ущерб продвижению и позиционированию на рынке. Иннополис решил помочь стартапам минимизировать риски провала проектов путем создания пространства, где маркетологи и стартаперы будут работать бок о бок. Взгляд со стороны помогает основателям понять недоработки и сделать продукт полезным и понятным своей целевой аудитории и инвесторам. Этим мы создаем мощный буст для цифровизации проектов в такой степени, которую еще не видели на российском рынке», – сказал заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев.

Особенно полезна такая коллаборация стартапам из сфер ЖКХ, сельского хозяйства и здравоохранения, где автоматизация процессов идет наиболее медленно. Проекты из этих областей только входят в воронку цифровизации, а поэтому нуждаются не только в денежной, но и коммуникационной поддержке.

«Мы поддерживали и будем продолжать поддерживать наши стартапы. Сейчас ребята могут записывать качественные подкасты для продвижения, записывать видеоинтервью на профессиональное оборудование и не выходя из дома. Кроме того, мы предоставляем фаундерам пакет поддержки совместно с нашими партнерами «Яндекс.Облако», банк «Точка», МТС, Test IT, Geek Brains и «Такснет». Все для того, чтобы стартаперы чувствовали себя максимально защищенными и фокусировались на своих проектах, а не на проблемах с финансированием или проседанием коммуникационной стратегии», – отметил представитель ОЭЗ «Иннополис».