«Академия Softline» выступила партнером инвестиционной программы поддержки и развития EdTech-сегмента

«Академия Softline», образовательная экосистема для бизнеса и государства, в партнерстве с корпоративным венчурным фондом Softline Venture Partners запустили инвестиционную программу для развития EdTech-сектора с бюджетом в 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Проект позволит стартапам и небольшим технологическим компаниям EdTech-сегмента получить возможность выйти на рынок В2В и реализовать свои решения в инфраструктуре крупных корпоративных заказчиков в синергии с «Академией Softline», а также продвигать самые интересные продукты по клиентской базе ГК Softline.

По данным агентства Smart Ranking, в России за 2023 г. общий объем инвестиций в EdTech-отрасль снизился почти на 80% в сравнении с 2022 г. При этом на кадровом рынке по-прежнему отмечается острый дефицит ИТ-специалистов и проблемы с качеством обучения. Однако индустрия EdTech в данный момент не может полностью решить эту задачу. EdTech-стартапы и небольшие технологические компании часто не имеют доступа к серьезным В2В-проектам и возможностей реализовать свои решения в инфраструктуре крупных корпоративных заказчиков.

Поэтому «Академией Softline» в партнерстве с корпоративным венчурным фондом Softline Venture Partners было принято решение о запуске инвестиционного проекта, который позволит открыть новые возможности и рынки для интересных технологических решений и будет способствовать росту и развитию EdTech-индустрии.

«Академия Softline» примет участие в процессе отбора претендентов на получение инвестиций Softline Venture Partners, а также в последующем совместном продвижении продуктов на корпоративный рынок по партнерской модели. Самые интересные и инновационные продукты отобранных компаний будут включены в портфель решений «Академии Softline».

Для участия в программе компаниям-претендентам необходимо обладать ценным для рынка готовым EdTech-продуктом, а также иметь годовой оборот не менее 50 млн руб. и демонстрировать рост финансовых показателей год к году. Предпочтение будет отдаваться компаниям, способным создать потенциальную синергию с «Академией Softline», c решениями, нацеленными на ту же целевую аудиторию, с которой работает экосистема.

Выбранные компании получат возможность использовать каналы продаж ГК Softline для продвижения и развития своих продуктов, синергию с «Академией Softline», а также доступ к обширной базе корпоративных заказчиков группы и многолетней экспертизе лидера образовательной индустрии.

«Мы рассматриваем этот венчурный проект не просто как финансовое вложение в развитие технологических решений, а как Smart money или «умные инвестиции». Компания Softline является лидирующей на ИТ-рынке и в настоящий момент формирует самую быстрорастущую образовательную экосистему для сегмента В2В. Помимо инвестиций мы предлагаем EdTech-компаниям более чем двадцатилетний опыт развития образовательного бизнеса, обширную базу корпоративных заказчиков, доступ к юридической, финансовой, методической и маркетинговой экспертизе, а также возможности синергии и потенциал от слияния с образовательным холдингом «Академия Softline». Именно комбинация этих факторов, на наш взгляд, делает программу привлекательной для небольших EdTech-компаний», - сказал Игорь Морозов, руководитель образовательной экосистемы «Академия Softline».

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«Академия Softline» (ГК Softline) - образовательная экосистема на рынке корпоративного обучения, объединившая опыт и экспертизу «Академии АйТи» и Учебного центра Softline.

Компании экосистемы выступают партнерами для коммерческих и государственных заказчиков в реализации образовательных проектов с 1995 г. Портфель продуктов и образовательных сервисов способен решить потребности любого заказчика, а линейка курсов, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки отвечают амбициям каждого специалиста, работающего с современными технологиями. Образовательный бизнес «Академии Softline» в ГК Softline развивает решения на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга на рынке корпоративного обучения.