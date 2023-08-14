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Импортонезависимость
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SCADA «КРУГ-2000» работает на российских операционных системах

Российская модульная интегрированная SCADA-система «КРУГ-2000» теперь работает на флагманских российских операционных системах Astra Linux и «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «КРУГ».

SCADA-система «КРУГ-2000» – средство для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий и систем телемеханики, а также для решения задач учета энергоресурсов и диспетчеризации.

При разработке новой версии 5.0 SCADA «КРУГ-2000» особое внимание уделялось вопросам безопасной разработки ПО (п. 29.3 Приказа № 239 ФСТЭК), а при работе на российских операционных системах – выполнению требований Указа №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России».

Вышеперечисленные операционные системы обладают сертификатами соответствия ФСТЭК России, совместимость SCADA «КРУГ-2000» с ними уже подтверждена в ходе испытаний с использованием технологии Wine.

Помимо этого, в новой версии SCADA «КРУГ-2000» 5.0 решались задачи оптимизации и повышения производительности систем автоматизации, повышения удобства проектирования систем автоматизации и улучшения эргономики интерфейса.

Основные изменения в SCADA КРУГ-2000 v 5.0

Оптимизирована структура базы данных. Обеспечена поддержка спецификации ОРС UA как в режиме клиента, так и сервера.

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Безопасность

Значительно повышена информационная безопасность благодаря совместимости SCADA «КРУГ-2000» с сертифицированными программными и аппаратными СЗИ ведущих вендоров России. В жизненный цикл программных продуктов внедрены подходы безопасной разработки (статический анализ кода, динамический анализ кода и др.).

Графический интерфейс получил новые возможности для автоматизации территориально распределенных объектов (водоканалы, тепловые сети, электрические сети и др.) за счет интеграции с ГИС-системами (картами). В версии 5.0 добавлена поддержка отечественного производителя HASP-ключей с целью обеспечения импортонезависимости при отгрузках программного обеспечения

SCADA «КРУГ-2000» является 100% импортозамещающим продуктом. Внесена в реестр отечественного ПО Минцифры России под номером 541.

Официальный релиз SCADA «КРУГ-2000» 5.0 состоится во второй половине августа 2023 г.

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