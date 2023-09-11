Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

SCADA «КРУГ-2000» на российских операционных системах

Компания «КРУГ» сообщает об официальном выходе SCADA «КРУГ-2000» новой версии 5.0 – средства для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий и систем телемеханики, а также для решения задач учета энергоресурсов и диспетчеризации. Об этом CNews сообщили представители компании «КРУГ».

При разработке новой версии 5.0 SCADA «КРУГ-2000» особое внимание уделялось вопросам безопасной разработки ПО (п. 29.3 приказа № 239 ФСТЭК), а также поддержке российских операционных систем (указ Президента России №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России»).

Российская модульная интегрированная SCADA-система «КРУГ-2000» 5.0 работает на российских операционных системах Astra Linux и «Ред ОС», обладающих сертификатами соответствия ФСТЭК России. Совместимость SCADA «КРУГ-2000» с ними подтверждена в ходе испытаний с использованием технологии Wine.

Помимо этого, в новой версии SCADA «КРУГ-2000» 5.0 решались задачи оптимизации и повышения производительности систем автоматизации, повышения удобства проектирования систем автоматизации и улучшения эргономики интерфейса.

Основные изменения в SCADA КРУГ-2000 5.0

Оптимизирована структура базы данных. Обеспечена поддержка спецификации ОРС UA как в режиме клиента, так и сервера.

Повышена информационная безопасность благодаря совместимости SCADA КРУГ-2000 с сертифицированными программными и аппаратными СЗИ ведущих вендоров России. В жизненный цикл программных продуктов внедрены подходы безопасной разработки (статический анализ кода, динамический анализ кода и др.).

Графический интерфейс получил новые возможности для автоматизации территориально распределенных объектов (водоканалы, тепловые сети, электрические сети и др.) за счет интеграции с ГИС-системами (картами). В версии 5.0 добавлена поддержка отечественного производителя HASP-ключей с целью обеспечения импортонезависимости при лицензировании программного обеспечения.

SCADA «КРУГ-2000» является 100% импортозамещающим продуктом. Внесена в реестр отечественного ПО Минцифры России под номером 541.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти выделят в 2023 г. 900 миллиардов на 10 ИТ-проектов

CNews Analytics выпустил рейтинг крупнейших поставщиков решений для импортозамещения и карту рынка

У Android большие проблемы в России. Мгновенно появились сотни тысяч приложений для ОС «Аврора»

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Softline создала компанию для производства коммуникационного оборудования

Один из главных инфраструктурных операторов России перевозит 6500 сотрудников на российский Linux «Альт»

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще