В России представлен 27-дюймовый монитор Acer Vero CB272UE3 для офиса и дома

На российском рынке представлен новый монитор Acer Vero CB272UE3. Это современная 27‑дюймовая модель, рассчитанная на использование в офисных или домашних сетапах. Устройство предлагает универсальные сценарии использования, высокую чёткость изображения и аккуратный дизайн. Качественная IPS-матрица с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) и повышенной частотой обновления до 100 Гц обеспечивают максимальный комфорт в повседневной работе.

Отдельное внимание в Acer Vero CB272UE3 уделено экологии и философии серии Vero. Монитор выполнен в минималистичном корпусе из переработанных материалов — 85% PCR‑пластика и 5% OBP-пластика, собранного в прибрежных зонах. За счёт этого модель выглядит сдержанно и профессионально, но при этом подчёркивает экологичный подход без компромиссов по характеристикам.

В основе Acer Vero CB272UE3 используется IPS‑матрица с классическим соотношением сторон 16:9 и диагональю 27 дюймов. Разрешение 2560x1440 точек (QHD/2K) обеспечивает высокую плотность пикселей, благодаря чему текст выглядит чётким, а интерфейсы — аккуратными даже при длительной работе с документами, таблицами и браузером.

IPS‑технология даёт широкие углы обзора в 178° по вертикали и горизонтали без искажения цветов и падения яркости, что особенно важно при коллективной работе или использовании монитора в многоэкранных конфигурациях. Максимальной яркости в 350 нит достаточно как для офисного освещения, так и для комфортной работы у окна.

Монитор Acer Vero CB272UE3 ориентирован на пользователей, которым важна корректная цветопередача. Заявленное значение Delta E < 1 говорит о высокой точности цветов прямо из коробки, что редкость для офисных моделей. Иными словами, разница между цветами на экране и в реальности практически незаметна для человеческого глаза. Кроме того, панель охватывает 99% цветового пространства sRGB. За счёт этого Vero CB272UE3 идеально подходит не только для офисных задач, но и для работы с графикой, презентациями и контентом.

Поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон, улучшая детализацию в светлых и тёмных сценах. Это особенно заметно при просмотре видео и мультимедийного контента, где изображение выглядит более объёмным и насыщенным.

Монитор Acer Vero CB272UE3 предлагает повышенную частоту обновления в 100 Гц. Интерфейс операционной системы, прокрутка страниц и анимации выглядят заметно более плавно, что снижает визуальную усталость при длительной работе.

Также заявлена поддержка технологии AMD FreeSync, которая позволяет синхронизировать частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы кадра и микрофризы. Это полезно как при работе с анимацией и видео, так и при лёгком гейминге.

Модель Acer Vero CB272UE3 предлагает широкий набор портов для подключения различных устройств. На корпусе расположены интерфейсы: 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 и USB Type‑C с поддержкой подачи питания по технологии Power Delivery мощностью до 90 Вт. Через USB Type‑C монитор может одновременно передавать изображение, данные и питание, что особенно удобно при подключении ноутбуков.

Дополнительно в Acer Vero CB272UE3 предусмотрен 3,5-мм аудиовыход для наушников или колонок и встроенные стереодинамики мощностью 2x2 Вт. Они подходят для видеоконференций, воспроизведения фонового звука и базовых мультимедийных задач без необходимости подключать внешнюю акустику.

Acer Vero CB272UE3 оснащён эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты до 165 мм над уровнем стола, поворота влево/вправо в пределах ±178°, наклона вперёд/назад на -5°~35°, а также перевода в портретный режим. Такое решение позволяет точно настроить положение экрана под рост и посадку пользователя. Это важный фактор для сохранения правильной осанки и снижения нагрузки на шею при длительной работе.

Кроме того, монитор поддерживает крепление VESA 100x100, благодаря чему его можно установить на настенный кронштейн или другой тип подставки, освободив рабочее пространство на столе.

Для снижения нагрузки на глаза Acer использует фирменный набор технологий защиты зрения. В их число входят: фильтр синего света BlueLight Shield, уменьшающий вредное излучение при длительной работе, и технология Flicker Free, устраняющая мерцание подсветки.

В сочетании с высокой частотой обновления и качественной IPS‑матрицей это делает монитор комфортным для многочасовой работы, обучения и повседневного использования без ощущения усталости глаз.

Acer Vero CB272UE3 является частью экологичной линейки Vero, где акцент сделан не только на функциональности, но и на снижении воздействия на окружающую среду. Использование переработанных материалов в корпусе не влияет на прочность конструкции и внешний вид, но подчёркивает современный подход бренда.

Монитор Acer Vero CB272UE3bmiprux уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 29999 руб.