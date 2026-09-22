На российском рынке появился новый игровой монитор Acer Predator X49X

На российском рынке появился новый геймерский монитор Acer Predator X49X, способный удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Изогнутая матрица новинки построена на технологии QD-OLED, которая сочетает самосветящиеся пиксели органических светодиодов с технологией квантовых точек, что позволяет получать глубокий черный цвет, высочайшую контрастность изображения и рекордно малое время отклика пикселя в 0,03 мс. Об этом CNews сообщил представитель Acer.

Матрица Predator X49X получила соотношение сторон 32:9 и огромную диагональ в 1,2 метра. Такие размеры обеспечат геймеру уникальный «эффект присутствия» и позволят получать уникальный опыт во время игровых сессий топовых современных релизов. В интерьере монитор выглядит изящно за счет изогнутой матрицы и корпуса из черного пластика с тонкими рамками вокруг дисплея (ZeroFrame). В комплект поставки включены изящная эргономичная подставка и комплект кабелей всех трех стандартов, поддерживаемых устройством.

Отличительной особенностью Acer Predator X49X стала изогнутая широкоформатная QD-OLED-матрица с уникально малым временем отклика пикселя — всего 0,03 мс — при частоте обновления до 240 Гц. Сочетание параметров обеспечивает плавность картинки при сохранении точной детализации и полном отсутствии размытия изображения.

Физический размер пикселя у новинки составляет 0,233 мм, а плотность размещения элементов изображения — 109 PPI. Поддержка десятибитного цвета и охват 99% пространства DCI-P3 при Delta E<2 обеспечивают точнейшую цветопередачу.

Создаваемое изображение выглядит эффектно благодаря высокой яркости, которая у матрицы достигает 250 кд/м². Особенность технологии QD-OLED — сохранение сочной и точной цветопередачи даже на высоких значениях яркости. Динамическая контрастность изображения у Predator X49X составляет 150 М:1, а статическая — бесконечна, так как при выключенном пикселе собственное свечение матрицы нулевое. Выразительности изображению добавляет поддержка HDR400.

Изображение на дисплее Predator X49X выводится идеально при любом расположении зрителя: матрица обладает широкими углами обзора — 178° по горизонтали и по вертикали. Технологии Flicker-Less и BlueLight Shield Pro избавляют от нежелательного мерцания экрана и снижают нагрузку на глаза за счет уменьшения синей составляющей в излучении монитора, что повышает комфорт при длительной работе за компьютером.

Predator X49X получил комплект из портов всех трех современных стандартов: один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и один USB-C. При подключении источника входного сигнала к DisplayPort или к HDMI монитор обеспечивает частоту обновления экрана до 240 Гц, при использовании USB-C — до 120 Гц.

Для монитора такого класса важна поддержка AMD FreeSync Premium. Данная технология позволяет выполнять автоматическую синхронизацию частоты обновления экрана монитора с параметрами входного сигнала. Это позволяет при работе с разными источниками полностью устранять разрывы кадров (tearing) и снижать задержки (stuttering).

Новинка поддерживает Picture-in-Picture и Picture-by-Picture, позволяя эффективно использовать пространство экрана при одновременной работе с несколькими источниками сигнала. Predator X49X поддерживает KVM: встроенный модуль дает возможность управлять двумя и более компьютерами одним комплектом из мыши и клавиатуры, подключенными к этому монитору.

Штатная подставка, включенная в комплект поставки Predator X49X, обладает расширенными возможностями регулировки. Высота расположения монитора может быть изменена в пределах 120 мм, допустимый поворот экрана составляет 20° в обе стороны, наклон — от -5° до +20°. Монитор получил крепление VESA 100×100 мм, что позволяет использовать альтернативные стойки и крепления.

Predator X49X снабдили линейным аудиовыходом 3,5 мм и встроенными стереодинамиками, а также встроенным USB-хабом. Важна поддержка хабом технологии Power Delivery, которая позволяет заряжать даже устройства с повышенным энергопотреблением — максимально доступная мощность составляет 90 Вт. В комплект поставки монитора включен набор кабелей: HDMI и DisplayPort. Наличие встроенного блока питания упрощает размещение монитора и визуально облегчает в условиях реальной эксплуатации.

Монитор Acer Predator X49X можно приобрести в российских розничных магазинах по цене от 92999 руб.