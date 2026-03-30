В России представлен Acer CB273KL2 – широкоформатный монитор для профессионального применения с поддержкой DFR

На российском рынке представлен новый монитор Acer CB273KL2, созданный для требовательных пользователей, которым нужен высококлассный инструмент для рабочих задач. Устройство построено на плоской IPS-матрице с диагональю 27 дюймов и физическим разрешением UltraHD (3840 × 2160). Новинка поддерживает технологию DFR (Dynamic Frequency and Resolution), которая позволяет переключать монитор между режимами с повышенным разрешением при стандартной частоте обновления UltraHD при 72 Гц или с пониженным разрешением при увеличенной частоте обновления FullHD при 144 Гц. Для профессионального применения важна высокая точность цветопередачи — у нового монитора параметр Delta E<1. Дизайн CB273KL2 выдержан в концепции ZeroFrame, предполагающей минимальные рамки с трех сторон.

Монитор построен на широкоформатной плоской IPS-матрице с диагональю 27 дюймов (63 см) с физическим разрешением UltraHD (3840 x 2160). Такие характеристики гарантируют четкость и проработку мелких деталей при работе с графическими приложениями. Для работы с графикой важно сочетание цветового охвата (DCI-P3 95%) с повышенной точностью цветопередачи (Delta E<1).

Если пользователю для текущих задач нужна передача движений с повышенной плавностью, можно воспользоваться технологией DFR, переключив монитор в режим пониженного разрешения (до FullHD), тогда частота обновления будет удвоена (до 144 Гц). Время отклика 4 мс в обоих вариантах остается неизменным, что снижает уровень размытия и устраняет ореолы вокруг движущихся объектов.

Контрастность матрицы заявлена на уровне 1000:1 в статике и 100 М:1 в динамике. Поддержка HDR 10 улучшает детализацию в темных и светлых зонах изображения. Углы обзора матрицы составляют 178° по вертикали и горизонтали при сохранении качества изображения.

Для подключения источников сигнала монитор получил четыре порта: два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и один Type-C. Технология PIP (Picture-in-Picture), поддерживаемая монитором на аппаратном уровне, упрощает работу с двумя источниками сигнала, отображая видео, получаемое по второму каналу, в отдельном окне.

Технология AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты обновления экрана с параметрами работы видеокарты, исключая разрывы изображения и минимизируя задержки вывода. Это решение гарантирует стабильную картинку независимо от колебаний FPS во входном сигнале.

Также монитор получил USB-хаб с поддержкой технологий Power Delivery 90W, что позволяет как подключать внешние устройства, так и реализовывать их быструю зарядку. Технология KVM позволяет управлять двумя компьютерами с одного монитора, клавиатуры и мыши. Переключение между системами происходит мгновенно.

Наличие у монитора разъема RJ45 расширяет возможности применения модели в качестве хаба. В современных ноутбуках часто нет такого разъема, но владельцы Acer CB273KL2 решают эту проблему просто: они подключают Ethernet-кабель к монитору, а сам монитор соединяют с ноутбуком через USB-C. Таким образом можно пользоваться всеми преимуществами кабельного соединения, например, более быстрым и стабильным интернет-доступом.

Для снижения зрительного утомления при длительном использовании в мониторе реализован комплекс технологий Acer VisionCare. Две технологии — Acer Flicker-less и Acer Low Dimming — подавляют мерцание LED-подсветки и IPS-матрицы и позволяют контролировать яркость. Acer BlueLight Shield фильтрует коротковолновый синий свет. А матовое покрытие Acer ComfyView рассеивает внешнюю засветку и убирает блики.

Штатная подставка Acer CB273KL2 обеспечивает возможность изменения угла наклона в пределах от –5° до +35°, изменение высоты до 165 мм и поворот влево / вправо на 178° в обе стороны. Предусмотрено крепление VESA 100×100 мм для установки монитора на сторонние держатели и кронштейны. Монитор оснащен встроенными стереодинамиками, USB-хабом, аудиовыходом 3,5 мм и интегрированным блоком питания.

Монитор Acer CB273KL2 можно приобрести в российских розничных магазинах по цене от 34040 руб.