RDW Computers получил новые реестровые записи на моноблоки серий «Беринг» и «Ольхон»

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) сообщила о внесении в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) моноблоков серии «Беринг» (материнская плата RDW 610 mATX) и моноблоков премиальной серии «Ольхон» (материнская плата RDW 610 ITX).

Моноблоки RDW серии «Беринг» обеспечивают турборежим в работе с офисными приложениями, образовательными и мультимедийными программами. Они оснащены слотами для NVMe и SATA-накопителей. У устройства есть потенциал для установки дискретной видеокарты. Набор интерфейсов включает порты USB 3.2 Gen 2, USB-C, VGA, HDMI, DisplayPort или DVI, а также COM-порт. Подобная комплектация обеспечивает совместимость с любым форматом периферии: от мониторов и принтеров до специализированного оборудования.

Моноблоки премиальной серии «Ольхон» с диагоналями 23,8 (FHD) и 27 (QHD) дюймов отличают высококачественные IPS-матрицы. Устройства оснащены камерой 5 МП с индикатором активности, двумя динамиками акустической системы, микрофоном с системой шумоподавления.

Моноблоки выстроены на базе собственной материнской платы RDW 610 ITX, обладающей технологическим потенциалом для поддержки современных матриц вплоть до UHD-разрешения. Пользователи получили интегрированную панель управления и интерфейсов с доступом к регулировке яркости экрана, кнопке его экстренного отключения, кардридеру памяти форм-фактора SD и поддержке заряда Power Delivery. Доступ к замене накопителей в этих моделях возможен без помощи инструментов. У новинки кастомная система охлаждения и функциональный органайзер для кабель-менеджмента.

Моноблоки класса «премиум» серии «Ольхон» помимо высокой технической оснащенности обладают эргономичным дизайном. Устройство снабжено функциональной дизайнерской ножкой, благодаря которой экран свободно вращается на 360 градусов вокруг своей оси. Есть регулировка положения наклона и «портретный» режим.

Корпуса моноблоков выполнены в черной и белой цветовых гаммах. Есть встроенная светодиодная подсветка.

«Процедура получения реестровых записей – это не забава российских производителей компьютерной техники, а реализация механизма национального режима закупок. Новые записи вновь упрочили реестровое лидерство «РДВ Технолоджи», которое негласно существует между отечественным производителями вычтеха. Сегодня в сегменте производства моноблоков продукция RDW Computers подкреплена 120 заключениями Минпромторга. Подчеркну, это четвертая часть от их общего числа в данном продуктовом сегменте. А если суммировать все наши записи, то их количество уже превысило 760», – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь компании. – К слову, «РДВ Технолоджи» в феврале представила профессиональному сообществу новый GPU-сервер серии «Хибины». Он предназначен для работы с ИИ и также внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции».

В России под брендом «РДВ Компьютерс» (RDW Computers) на протяжении 10 лет выпускается сертифицированная российская компьютерная техника. Все устройства произведены ООО «РДВ Технолоджи», внесены в каталог продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Компания «РДВ Технолоджи» входит в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России. По версии CNews Analytics в атласе «Импортозамещение-2025» продукция RDW Computers заявлена в четырех номинациях раздела «Аппаратное обеспечение».