KVADRA представила ультратонкий ноутбук NAU LP14 для корпоративных пользователей

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила на ЦИПР новый ноутбук KVADRA NAU LP14, ориентированный на B2B-рынок. Устройство создано для корпоративных заказчиков, руководителей и мобильных сотрудников, которым необходимо полноценное, производительное и защищенное рабочее место вне зависимости от локации — в офисе, на выездных встречах или в деловых командировках.

KVADRA NAU LP14 — это компактный ноутбук в форм-факторе Ultra Slim. При диагонали экрана 14 дюймов вес устройства составляет менее 1,1 кг, что позволяет легко перемещаться с ним в течение дня, обеспечивая максимальный комфорт при работе в любых форматах. Эргономичный дизайн с углом раскрытия ноутбука до 180 градусов позволяет использовать устройство в различных позициях без искажения изображения.

В основе ноутбука лежит современная вычислительная платформа с гибкой архитектурой вычислительных ядер, поддержкой оперативной памяти DDR5 и встроенной графикой для работы с корпоративными приложениями, аналитикой, документами и презентационными материалами. KVADRA NAU LP14 рассчитан на стабильную многозадачную работу и оптимизированное энергопотребление, что делает его удобным инструментом для сотрудников, которым важно сохранять производительность в офисе, на встречах и в командировках.

Особое внимание уделено качеству отображения визуальной информации, что критично при работе с аналитикой, сложными документами и презентационными материалами. IPS-экран с разрешением Full HD+ обладает одними из лучших характеристик на рынке: 100% цветопередача sRGB, яркость до 400 кд/м² и углы обзора до 178 градусов.

Ноутбук отличается высокой гибкостью конфигурации для легкой интеграции в экосистему современного офиса. Набор портов включает скоростной Thunderbolt 4, USB-C с функцией Power Delivery, USB-A и HDMI 2.1 — это позволяет быстро подключать устройство к док-станциям, внешним мониторам и корпоративной периферии. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также опциональный встроенный 4G/LTE-модем гарантируют сотрудникам защищенный и быстрый доступ к корпоративным ресурсам из любой точки. Емкий аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы.

KVADRA NAU LP14 отвечает требованиям информационной безопасности B2B-сегмента за счет аппаратного модуля TPM 2.0, который используется для защищенного хранения ключей и проверки целостности системы. Устройство поддерживает работу с востребованными операционными системами, включая отечественные, что упрощает интеграцию ноутбука в ИТ-инфраструктуру компаний и государственных организаций.

«Создавая KVADRA NAU LP14, мы ориентировались на актуальные запросы бизнеса и потребности современных профессионалов, для которых рабочее место больше не ограничивается стенами офиса. Для корпоративного сегмента критичны не только легкость и автономность устройства, но и его способность легко встраиваться в ИТ-процессы компании, обеспечивая должный уровень безопасности. Поэтому мы сделали акцент на сочетании передовой аппаратной платформы, широких коммуникационных возможностей и поддержки отечественных ОС, чтобы предоставить бизнесу надежный инструмент для эффективной работы», — прокомментировал Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

KVADRA NAU LP14 уже доступен корпоративным заказчикам для демотестирования.