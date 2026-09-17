На российском рынке представлен портативный монитор Acer ProDesigner PE320QKP с экраном QD-OLED, качественной цветопередачей и разверткой 165 Гц

На российском рынке появился новый профессиональный монитор премиум-класса Acer ProDesigner PE320QKP. Новинка спроектирована как бескомпромиссный рабочая станция флагманского уровня для цифровых художников, колористов, специалистов по 3D-графике, видеомонтажеров и создателей тяжелого визуального контента. При диагонали 31,5 дюйма высокотехнологичная матрица QD-OLED со сверхчетким разрешением 4K Ultra HD (3840х2160 пикселей) и повышенной частотой обновления 165 Гц обеспечивает эталонный уровень цветопередачи и идеальную плавность работы с анимацией. Об этом CNews сообщил представитель Acer.

Визуально Acer ProDesigner PE320QKP выделяется изящным серебристым корпусом с концепцией тонких рамок ZeroFrame, подчёркивающей премиальный характер устройства. Наличие профессиональной калибровки цвета с завода, полноценного USB-хаба с функцией KVM и подачи питания мощностью 90 Вт превращает монитор в функциональное ядро любой креативной студии.

Главное достоинство Acer ProDesigner PE320QKP — гибридная матрица, сочетающая квантовые точки и органические светодиоды (QD-OLED). Самосветящиеся пиксели гарантируют бесконечную статическую контрастность с абсолютно глубоким черным цветом, что критически важно при работе с тоновой градацией. Заводская калибровка с индексом цветового отклонения Delta E<1 гарантирует максимальную точность отображения палитры прямо из коробки. Углы обзора тут максимальные и составляют 178° в обеих плоскостях без сдвига оттенков. В результате экран превращается в точный инструмент, где изображение становится не просто визуально впечатляющим, а максимально близким к замыслу автора.

Вдобавок монитор получил сертификат Calman Verified, который подтверждает, что каждый экземпляр Acer ProDesigner PE320QKP проходит строгую заводскую калибровку с использованием передового программного обеспечения от компании Portrait Displays. Для профессионала это означает готовность к полноценной работе сразу после распаковки: экран воспроизводит цвета с эталонной точностью без необходимости ручной настройки. Такое соответствие промышленным стандартам гарантирует, что оттенки на экране будут абсолютно идентичны финальному результату при печати, трансляции или просмотре на других сертифицированных устройствах. Также это особенно важно в профессиональной среде, где точность изображения становится не преимуществом, а обязательным условием работы.

Благодаря матрице QD-OLED в пиковых HDR-сценах монитор Acer ProDesigner PE320QKP способен выдавать до 1000 нит яркости, открывая новый уровень выразительности изображения. Вдобавок аппаратная поддержка VESA DisplayHDR True Black 400 обеспечивает высочайший динамический диапазон с максимальной детализацией темных участков кадра и ярких световых акцентов при цветокоррекции 4K-видео.

Несмотря на четкую профессиональную направленность, Acer ProDesigner PE320QKP обладает впечатляющими скоростными параметрами. Частота обновления 165 Гц в разрешении 4K обеспечивают ультраплавный скроллинг таймлайнов, удобную трехмерную навигацию и комфортную работу с динамичной графикой. Профессиональная точность здесь сочетается с характеристиками, которые ещё недавно ассоциировались преимущественно с игровыми мониторами.

Благодаря природе структуры QD-OLED время отклика пикселей составляет молниеносные 0,03 мс (GtG). Такое решение полностью исключает артефакты движения и фантомные шлейфы при быстрой смене кадров. А для устранения визуальных разрывов в мультимедийных приложениях задействована технология AMD FreeSync Premium Pro.

В плане интерфейсов Acer ProDesigner PE320QKP рассчитан на подключение к мощным графическим станциям и мобильным рабочим ноутбкам. На корпусе расположены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и полнофункциональный разъем USB Type-C с поддержкой передачи питания Power Delivery до 90 Вт, фактически превращая монитор в центральную точку подключения всей рабочей системы. Это позволяет питать топовые ноутбуки по одному кабелю одновременно с трансляцией 4K-видеосигнала.

Модель также оснащена хабом с двумя портами USB 3.2 и интегрированным KVM-переключателем, что дает возможность управлять двумя подключенными компьютерами, например, ПК и ноутбуком, с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши. Для вывода звука в мониторе предусмотрены встроенные стереодинамики мощностью 2х 5 Вт. Также есть аудиоразъем на 3,5 мм для подключения внешней акустики.

Премиальный статус Acer ProDesigner PE320QKP подчеркивает серебристая подставка с полной механической регулировкой по всем осям. Можно изменять высоту расположения экрана до 120 мм над поверхностью стола, а также наклонять его в пределах -5°~25° и поворачивать влево/вправо на ±178°. Для монтажа на профессиональные пантографы или стену на тыльной стороне предусмотрена стандартная крепежная сетка VESA 100х100 мм.

Для снижения нагрузки на зрение при многочасовой работе с мелкой детализацией в мониторе задействован фирменный комплекс Acer VisionCare. Технология устранения мерцания подсветки Flicker-Less и аппаратное снижение интенсивности жесткого синего спектра BlueLight Shield позволяют сохранять естественный баланс цветов QD-OLED панели, предотвращая усталость глаз при длительных рабочих сессиях.

Встроенная умная система AI ProxiSense выводит взаимодействие с Acer ProDesigner PE320QKP на уровень автоматической адаптации к рабочему процессу. Интеллектуальный датчик присутствия распознает приближение пользователя и мгновенно активирует дисплей, а при отдалении от рабочего места автоматически снижает яркость и переводит монитор в энергосберегающий режим. Это не только защищает конфиденциальные данные от посторонних глаз и снижает расход электроэнергии, но и помогает контролировать зрительное утомление, вовремя напоминая о необходимости сделать паузу во время длительных творческих сессий.

Acer ProDesigner PE320QKP — монитор для специалистов креативной индустрии. Он станет идеальным рабочим инструментом для профессиональных колористов, 3D-дизайнеров, видеомонтажеров, концепт-художников и фотографов, где точность цвета и бесконечный контраст QD-OLED имеют решающее значение. А комбинация портов, KVM-переключателя и развертки 165 Гц позволяет использовать монитор сразу с несколькими компьютерами.

Портативный монитор Acer ProDesigner PE320QKP уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 79999 руб.