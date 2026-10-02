На российском рынке представлен ультраширокий монитор Acer Predator X49 V с QD-OLED на 144 Гц

На российском рынке представлен огромный игровой монитор Predator X49 V — флагманское решение для ценителей тотального погружения и создателей контента, которым нужно бесшовное рабочее пространство. При диагонали 49 дюймов изогнутая QD-OLED матрица формата 32:9 с разрешением DQHD (5120х1440 пикселей) эквивалентна двум 27-дюймовым 2K-дисплеям бок о бок, а развертка 144 Гц гарантирует четкость в динамике. Премиальный статус подчеркивает изящная изогнутая конструкция с радиусом 1800R, тончайшее обрамление ZeroFrame и матовая черная отделка. Док-станция, порт USB Type-C мощностью 90 Вт, встроенный KVM-переключатель, и мощная акустика превращают девайс в главный командный центр для топового геймерского ПК.

Главная гордость Acer Predator X49 V — флагманская панель QD-OLED, в которой потенциал квантовых точек раскрывается за счет органических самосветящихся диодов. Здесь нет единой светодиодной рамки: каждый пиксель выступает самостоятельным источником света и умеет полностью гаснуть. За счет этого монитор демонстрирует абсолютный черный цвет и бесконечную контрастность. В темных игровых сценариях нет и намека на засветы или серую дымку, благодаря чему картинка приобретает потрясающую глубину.

Формат экрана доработан кривизной 1800R. Для сверхширокого дисплея такой радиус — идеальное решение: он аккуратно задействует периферийное зрение и выравнивает дистанцию от глаз до центра и углов матрицы. В итоге не приходится судорожно вращать головой, а зрительный аппарат утомляется гораздо меньше даже во время затяжных игровых марафонов.

Модель Acer Predator X49 V позиционируется как универсальный инструмент, поэтому отсчет точности цветопередачи начинается с профессионального показателя Delta E < 2 (заводская калибровка). Вкупе с охватом 99% цветового пространства DCI-P3 это позволяет без опасений верстать контент, заниматься цветокоррекцией и работать с графикой.

Пиковая яркость в HDR достигает показателя в 1000 нит, а соответствие стандарту VESA DisplayHDR True Black 400 гарантирует кинематографический размах. Ослепительное солнце, молнии и яркие софиты контрастируют с мелкими предметами в глубочайших тенях без потери деталей.

За плавность картинки в Acer Predator X49 V отвечает мощная связка высокого разрешения 5120х1440 и частоты обновления 144 Гц. Такой показатель развертки на гигантском 49-дюймовом пространстве дает идеальную раскадровку: объекты перемещаются по широкому полю кадра мягко, без задержек и резких скачков.

Главное технологическое преимущество панели QD-OLED заключается в фантастической скорости реакций пикселей, составляющей всего 0,03 мс (GtG). Переключение происходит практически мгновенно, что полностью стирает размытие в движении, смазанные силуэты и фантомные следы за динамичными объектами даже в самых хаотичных перестрелках. А за безупречное совпадение кадров видеокарты и монитора отвечают технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible. Они полностью устраняют разрывы изображения и неприятные микрозависания.

Набор интерфейсов Acer Predator X49 V предлагает полный спектр портов для подключения всех нужных гаджетов. Модель оборудована 2 входами HDMI 2.1, 1х DisplayPort 1.4, а также полнофункциональным портом USB Type-C с поддержкой подачи питания по протоколу Power Delivery до 90 Вт. Это позволяет подключать мощные игровые ноутбуки по одному кабелю с одновременно быстрой зарядкой и трансляцией сигнала.

В корпус также интегрирован хаб с USB 3.2 и аппаратной функцией KVM. С её помощью можно попеременно управлять двумя подключенными компьютерами через единый комплект клавиатуры и мыши. За звук в этой модели отвечают басовитые динамики мощностью 2х5 Вт. Также производитель предусмотрел аудиовыход на 3,5 мм для подключения внешней акустики.

Невзирая на внушительные габариты 49-дюймовой панели, устойчивое шасси предлагает регулировку по высоте расположения экрана до 120 мм над столом, углу наклона вперед/назад в пределах -5~20° и поворота влево/вправо на ±20°. Для интеграции в профессиональные кресла-симуляторы или монтажа на настенные кронштейны на тыльной стороне корпуса предусмотрена стандартная площадка VESA 100х100 мм.

Чтобы работу за огромным 49-дюймовым экраном не омрачала усталость глаз, в Acer Predator X49 V встроен фирменный защитный комплекс VisionCare. Технология Flicker-Less убирает невидимое глазами мерцание, избавляя зрительный аппарат от лишнего напряжения. В свою очередь, алгоритм BlueLight Shield урезает агрессивную синюю часть спектра. Это позволяет комфортно программировать или проходить игры глубокой ночью, не перегружая сетчатку и сохраняя естественную цветопередачу.

Acer Predator X49 V — ультимативная станция для ценителей масштаба. Модель создавалась для авто-, авиа- и космических симуляторов (iRacing, MS Flight Simulator), где формат 32:9 даёт абсолютный физический обзор кабины без использования трехмониторных сетапов. Благодаря матрице QD-OLED с калибровкой Delta E<2, разрешению DQHD, порту Type-C и KVM-переключателю, монитор также идеально подходит для профессионального видеомонтажа с длинными таймлайнами, работы с звуковыми дорожками, трейдинга и полноценной замены двух отдельных 2K-мониторов.

Портативный монитор Acer Predator X49 V уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 108510 руб.