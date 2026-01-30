Представлен Acer ProCreator PE270XT: топовый профессиональный 27-дюймовый 5K-монитор для монтажа, ретуши и анимации

На российском рынке представлен новый флагманский монитор Acer ProCreator PE270XT — профессиональный 27‑дюймовый дисплей с высочайшим разрешением 5K и потрясающей цветопередачей. Монитор рассчитан на художников, фотографов, аниматоров и дизайнеров, которым критична точность каждого цвета, высокая детализация изображения и стабильность параметров в долгих рабочих сессиях. Совокупность этих характеристик делает его незаменимым и эталонным инструментом для работы с архитектурными проектами и комплексной графикой. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer ProCreator PE270XT позиционируется как рабочая станция для создания контента: высокая плотность пикселей даёт возможность видеть мельчайшие детали в исходниках, а продвинутая система цветового управления и аппаратная калибровка гарантируют воспроизводимость оттенков на уровне студийных стандартов. Устройство адаптировано для интеграции в профессиональные сетапы благодаря широкому набору интерфейсов и поддержке подачи питания (Power Delivery) по USB‑C, что позволяет подключать ноутбуки и рабочие станции с минимальной кабельной инфраструктурой.

Основные характеристики Acer ProCreator PE270XT — диагональ: 27”; тип матрицы: IPS, сенсорная MultiTouch; разрешение: 5120 x 2880Частота обновления: 60 Гц; минимальная задержка: 4 мс (GTG); поддержка FreeeSync и HDR 600; яркость: до 600 кд/м²; заводская калибровка цвета Delta E<1; порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (с подачей питания PD 90 Вт), 2x USB-A (3.2 Gen2), 1x USB-B, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 5 Вт; дполнения: камера 8 Мп, микрофон; подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона, портретным режимом; поддержка VESA 100 х 100 мм; дополнительно: KVM-переключатель, Calman-Verified, калибратор цвета Acer; Creator Hub, поддержка стилуса (в комплекте).

Acer ProCreator PE270XT

Монитор Acer ProCreator PE270XT уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 69,34 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.