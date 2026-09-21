KVADRA объявила о старте продаж ультрабука KVADRA NAU LP14

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), начала продажи корпоративного ультрабука KVADRA NAU LP14. Модель ориентирована на сотрудников, которым необходимо полноценное рабочее устройство как в офисе, так и на встречах, в командировках.

KVADRA NAU LP14 выполнен в компактном корпусе и весит менее 1,1 кг. Ультралегкий ноутбук оснащен 14-дюймовым IPS-экраном Full HD+ с соотношением сторон 16:10, яркостью до 400 кд/м² и цветовым охватом 100% sRGB. Устройство поддерживает оперативную память DDR5 и обеспечивает до 10 часов автономной работы. Новинка поддерживает установку аккумулятора увеличенной емкости. Эта опция значительно продлевает время автономной работы и увеличивает свободу передвижения пользователей.

Модель рассчитана на использование в корпоративной ИТ-инфраструктуре и поддерживает разные сценарии подключения периферии. В числе интерфейсов — Thunderbolt 4, USB-C с поддержкой Power Delivery, USB-A и HDMI 2.1. Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, опционально доступен модем 4G/LTE.

KVADRA NAU LP14 можно использовать как основу гибридного рабочего места: сотрудник работает с одним устройством в офисе и за его пределами, а на стационарном рабочем месте подключает необходимую периферию. Дополнить такой сценарий позволяет пополнившая линейку устройств бренда док-станция KVADRA DS-Link 10 с поддержкой до трех внешних дисплеев, гигабитного Ethernet и зарядки ноутбука мощностью до 96 Вт через USB-C.

Для корпоративных сценариев в KVADRA NAU LP14 предусмотрена возможность установки аппаратного модуля TPM 2.0 для защищенного хранения ключей и контроля целостности системы. Ноутбук прошел тестирование и сертификацию для работы с российскими операционными системами, что позволяет интегрировать его в существующую ИТ-инфраструктуру корпоративных и государственных заказчиков.

«KVADRA NAU LP14 создавался для сотрудников, которым важно сохранять привычный рабочий сценарий вне зависимости от того, где они находятся. Небольшой вес и автономность делают его удобным для мобильной работы, а набор интерфейсов позволяет быстро развернуть полноценное рабочее место в офисе. Такой подход дает компаниям возможность использовать одно устройство в разных форматах работы сотрудников», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

KVADRA NAU LP14 внесен в Единый реестр российской электронной продукции Минпромторга. Ноутбук уже доступен для заказа корпоративным и государственным клиентам. Подробнее ознакомиться с техническими характеристиками устройства, подобрать подходящую конфигурацию и оформить заказ можно на сайте квадра.рф.