МТС для нижегородцев открыла предзаказы на новые модели Samsung Galaxy S26

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4 в Нижегородской области. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. руб. в зависимости от модели и конфигурации смартфона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС одной из первых в России представила Samsung Galaxy S26 широкой публике. Закрытый показ для журналистов прошёл в Москве одновременно с глобальной презентацией Samsung в Сан-Франциско. Кроме этого, интернет-пользователи могли наблюдать за специальной трансляцией от МТС в прямом эфире на сайте shop.mts.ru, а также в сообществе в «Вконтакте».

Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, небесно-голубом и фиолетовом цветах.

Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС в период предзаказа: S26 12+256GB – 89,99 тыс. руб.; S26 12+512GB – 104,99 тыс. руб.; S26+ 12+256GB – 104,99 тыс. руб.; S26+ 12+512GB – 119,99 тыс. руб.; S26 Ultra 12+256GB – 124,99 тыс. руб.; S26 Ultra 12+512GB – 144,99 тыс. руб.; S26 Ultra 16+1TB – 189,99 тыс. руб.

Предзаказ на новинки продлится до 6 марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами, а также выгода до 20 тыс. рублей.

Стоимость Samsung Galaxy Buds4 в МТС в период предзаказа: Galaxy Buds4 – 14,49 тыс. руб.; Galaxy Buds4 Pro – 19,99 тыс. руб.

«Мы отмечаем устойчивый интерес нижегородцев к новинкам Samsung. Прошлогодний предзаказ Galaxy S25 в пять раз превысил показатели 2024 г. В преддверии Международного женского дня МТС предлагает выгодные условия предзаказа Galaxy S26: клиенты могут сэкономить до 20 тыс. руб. в зависимости от модели, воспользоваться рассрочкой без процентов или получить кешбэк бонусами. Линейка доступна в четырех цветовых решениях — каждый найдет вариант по вкусу», – сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

