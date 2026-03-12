В России таинственно и внезапно рухнули цены на новые iPhone и Samsung Galaxy

Новые смартфоны в России на старте продаж оказались дешевле своих предшественников. Это касается в первую очередь самых современных моделей Samsung и Apple, но основные причины такого явления держатся в секрете. Тем временем китайские мобильники дорожают – даже некогда бюджетные модели давно утратили этот статус и стали существенно менее доступными.

Дешевле, но не даром

В России зафиксировано падение цен на топовые смартфоны нового поколения. Как пишет агентство РИА «Новости», это проявилось на примере флагманских телефонов Samsung серии Galaxy S26. Они поступили в продажу в начале марта 2026 г. и в Россию завозятся по параллельному импорту, поскольку Samsung бежала из России в первых рядах – в марте 2022 г.

Как сообщал CNews, параллельный импорт всегда негативно отражается на цене устройств, поскольку в его основе лежат усложненные и оттого более дорогие логистические маршруты. Но факт, тем мне менее, остается фактом – смартфоны Galaxy S26 на старте продаж обходились россиянам дешевле в сравнении с Galaxy S25 в начале 2025 г.

Фото: Quinn Battick / Unsplash Как правило, iPhone и другие смартфоны дешевеют в России только по мере выхода новых моделей

«Сейчас в МТС цены на линейку Samsung Galaxy S26 в среднем на 13% ниже, чем на S25 в марте прошлого года (2025 г. – прим. CNews)», – сказали РИА «Новости» представители оператора связи МТС, располагающего собственной розничной сетью и интернет-магазином. Абсолютные значения в МТС не раскрыли.

А как у других

В сетях других ритейлеров наблюдается схожая ситуация, притом падение цен на некоторые модели превышает 20% по сравнению с предыдущим поколением. «Действительно этом году ряд ключевых новинок выходит на рынок по более привлекательной стартовой цене по сравнению с прошлым поколением. Так, новая серия Samsung Galaxy S26 стала до 22% доступнее относительно S25 в момент аналогичного старта продаж», – сообщили CNews представители «М.Видео». Абсолютные значения в «М.Видео» не раскрыли.

На вопрос редакции CNews, что послужило причиной столь нехарактерных для российского рынка, изменений, представители «М.Видео» ответили, то все дело в укрепившемся курсе рубля. Другие причины происходящего они раскрывать отказались.

Отметим, что из-за нынешних экономических реалий, включая высокую инфляцию (11,94% в 2022 г., 7,42% в 2023 г. 9,52% в 2024 г. – Росстат), а также новые налоги (НДС с января 2026 г. вырос на 10%), цены на товары и услуги перманентно растут. А на стоимости гаджетов дополнительно сказывается избыточно дорогая оперативная память – Xiaomi, к примеру, за последние полгода несколько раз объявляла о росте цен на свои мобильники. В январе 2026 г. она привезла в Россию линейку формально бюджетных смартфонов Redmi Note 15, один из представителей которой стоит более 40 тыс. руб.

Не переплачивать за Apple

Что примечательно, даже устройства Apple, считающиеся одними из самых дорогих на фоне конкурентов, сумели подешеветь в России за минувший год. Правда, наиболее популярных гаджетов это пока не коснулось – позитивная динамика заметна только на примере вышедшего 11 марта 2026 г. смартфона iPhone 17e, самого доступного в новой линейке Apple.

«iPhone 17e при увеличенном объеме памяти заметно дешевле предшественника – версия 256 ГБ стоит на 25 тыс. руб. ниже, чем iPhone 16e в аналогичной конфигурации в момент старта продаж», – сказали CNews представители «М.Видео».

Комплектация с 256 ГБ – минимальная для iPhone 17e. В США за нее просят $599 или 47,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 марта 2026 г., а в «М.Видео» на момент выхода материала она оценивалась в 65 тыс. руб. Прошлогодний iPhone 16e со 128 ГБ памяти стоил в «М.Видео» 57 тыс. руб. в день публикации материала.

Падение цен затронуло и планшетные компьютеры Apple. «Новые iPad Air также выходят по более доступной цене – модель 11 дюймов (128 ГБ) стоит 72 999 руб., что на 7000 руб. ниже прошлогоднего уровня», – сказали CNews представители «М.Видео».

Как и Samsung, Apple ушла из России в марте 2022 г. – ее техника тоже заводится в Россию по параллельному импорту.