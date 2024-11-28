Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи нового смартфона Samsung Galaxy A16

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung Galaxy A16. Стоимость устройства в магазинах сети – от 19 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Samsung Galaxy A16 оснащен 6,7-дюймовыми Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц для плавного просмотра контента. Устройство получило процессор MediaTek Helio G99.

Устройство предлагает тройную камеру: основную на 50 МП, ультраширокоугольную на 5 МП и на 2 МП для макроснимков. Смартфон получил корпус с толщиной 7,9 мм и защищен по стандарту IP54.

samsung_galaxy_a16.jpg

М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи нового смартфона Samsung Galaxy A16

Galaxy A16 оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Устройство будет получать обновления операционной системы и безопасности в течение шести лет.

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки
Бизнес

Покупатели смогут выбрать черный, серый или зеленый цвет.

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Galaxy A16 в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти – 19 999 руб., с 8/256 ГБ – 24 999 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Мы сделали ставку на низкий порог входа во франшизу, но уже скоро условия изменятся

Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео

Иван Крылов, Capital Nova: Надо оценивать не только финансовую и юридическую благонадежность, но и уровень ИБ-зрелости контрагентов

Microsoft под ударом. В США после года подготовки начато гигантское антимонопольное расследование с проверкой всех сфер работы корпорации

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще