«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи нового смартфона Samsung Galaxy A16

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Samsung Galaxy A16. Стоимость устройства в магазинах сети – от 19 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Samsung Galaxy A16 оснащен 6,7-дюймовыми Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц для плавного просмотра контента. Устройство получило процессор MediaTek Helio G99.

Устройство предлагает тройную камеру: основную на 50 МП, ультраширокоугольную на 5 МП и на 2 МП для макроснимков. Смартфон получил корпус с толщиной 7,9 мм и защищен по стандарту IP54.

Galaxy A16 оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Устройство будет получать обновления операционной системы и безопасности в течение шести лет.

Покупатели смогут выбрать черный, серый или зеленый цвет.

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Galaxy A16 в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти – 19 999 руб., с 8/256 ГБ – 24 999 руб.