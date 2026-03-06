Samsung Galaxy S26 Ultra стала хитом предзаказов в МТС

ПАО «МТС» объявляет об итогах предзаказов на новую линейку Samsung Galaxy S26, стартовавших 25 февраля. Самой популярной моделью стала версия Ultra, на которую пришлось 77% предварительных заявок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовая версия Samsung Galaxy S26 заняла второе место с долей 17%, третьей по популярности стала модель Samsung Galaxy S26+ — 6%.

Чаще всего пользователи выбирают модели с объемом памяти 256 ГБ — на них пришлось 46% предзаказов. Модели с 512 ГБ заняли 42%, а максимальная конфигурация 1 ТБ — 12%. Общее количество предварительных заявок оказалось на 12% больше, чем в 2025 г. на предыдущую модель.

Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС: S26 12+256GB — 89,99 тыс. руб.; S26 12+512GB — 104,99 тыс. руб.; S26+ 12+256GB — 104,99 тыс. руб.; S26+ 12+512GB — 119,99 тыс. руб.; S26 Ultra 12+256GB — 124,99 тыс. руб.; S26 Ultra 12+512GB — 144,99 тыс. руб.; S26 Ultra 16+1TB — 189,99 тыс. руб.

Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, голубом и фиолетовом цветах. В МТС доступны все конфигурации смартфонов, а также наушники Galaxy Buds4. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк 6% бонусами и специальные предложения в рамках предзаказа.