Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей

В Билайне стартовал предзаказ на флагманскую серию Samsung Galaxy S26. Чтобы получить новый смартфон одним из первых, достаточно оформить предзаказ в интернет-магазине Билайна до 5 марта 2026 года. На период предзаказа оператор предоставляет выгоду до 20 000 рублей — размер предложения зависит от модели и конфигурации.

Помимо смартфонов, в Билайне также стартовал предзаказ на новое поколение наушников Samsung Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. Линейка с Hi-Fi звучанием получила улучшенную посадку, направленную на комфорт даже при длительном ношении. Galaxy Buds4 Pro получили расширенные возможности активного шумоподавления и адаптивной настройки звука под окружающую обстановку, а также глубокую интеграцию с экосистемой Galaxy.

В смартфонах Galaxy S26 предусмотрены новые возможности для интуитивного использования: функции Galaxy AI помогают быстрее выполнять повседневные задачи — от поиска информации и планирования до съёмки и обработки контента — сокращая количество шагов и ручных действий. В устройствах также усилены возможности камеры и ночной съёмки, повышена производительность под ресурсоёмкие сценарии, а вопросам приватности уделено отдельное внимание.

Ключевые особенности Samsung Galaxy S26:





Galaxy AI поможет изменить любое фото с помощью нескольких слов, создать стикер или приглашение на вечеринку и не даст забыть о важных событиях.

Приватность и безопасность: в Galaxy S26 Ultra доступен встроенный режим «Антишпион», который ограничивает углы обзора экрана, сохраняя ваш дисплей приватным в общественных местах.

Камера и Nightography: улучшенная съёмка в сложном освещении, более чистые кадры в темноте и стабильное видео. Благодаря модулю на 200 МП, камера устанавливает новый стандарт ночной съемки благодаря более широкой диафрагме и снижению цифровых шумов.

В смартфонах S26 появилась новая интегрированная нейронная сеть Perplexity, которая поможет не только с поиском информации, но и как настоящий AI-агент добавит информацию в календарь или заметки, напишет письмо или найдет подходящий ресторан для встречи.

Экосистема Galaxy: бесшовная связка устройств, удобное переключение между гаджетами и единые сценарии управления.





Оставить заявку на предзаказ, узнать о моделях и размере скидки можно на beeline.ru.

