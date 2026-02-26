МТС начала принимать предзаказы на все модели Samsung Galaxy S26

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. руб. в зависимости от модели и конфигурации смартфона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС одной из первых в России представила Samsung Galaxy S26 широкой публике. Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, голубом и фиолетовом цветах.

Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС в период предзаказа: S26 12+256GB – 89,99 тыс. руб.; S26 12+512GB – 104,99 тыс. руб.; S26+ 12+256GB – 104,99 тыс. руб.; S26+ 12+512GB – 119,99 тыс. руб.; S26 Ultra 12+256GB – 124,99 тыс. руб.; S26 Ultra 12+512GB – 144,99 тыс. руб.; S26 Ultra 16+1TB – 189,99 тыс. руб.

Предзаказ на новинки продлится до шестого марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами, а также выгода до 20 тыс. руб.

Стоимость Samsung Galaxy Buds4 в МТС в период предзаказа: Galaxy Buds4 – 14,49 тыс. руб.; Galaxy Buds4 Pro – 19,99 тыс. руб.

«Прошлогодний предзаказ на линейку S25 оказался самым высоким за последние три года – он превысил показатели 2024 года в пять раз. Мы ожидаем, что S26 с её улучшенными функциями продолжит эту тенденцию и станет одной из самых популярных новинок года», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.