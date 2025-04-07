Samsung начала продавать подержанные флагманские смартфоны прямо на своем сайте. На кражу идеи у Apple потребовалось почти 20 лет. Опрос

На сайте Samsung появились смартфоны, которыми ранее уже кто-то пользовался. Это восстановленные мобильники, на которые Samsung дает гарантию и скидку. Первопроходцем в этом была Apple, когда в 2009 г. стала продавать бывшие в употреблении iPhone 3G. На копирование этой идеи Samsung потребовалось 16 лет.

Почти новый, но не iPhone

Корейская компания Samsung приступила к продаже подержанных смартфонов прямо на своем официальном сайте, пишет издание Business Korea. Мобильники, которыми кто-то пользовался в течение некоторого времени, можно купить, не тратя время на поиски подходящего варианта на сайтах с объявлениями. Такие устройства получают пометку Galaxy Certified Pre-owned.

Для Samsung это пока лишь эксперимент, хотя ее основной конкурент в лице Apple давно поставил перепродажу подержанной техники на поток. К моменту выхода материала Samsung предлагала только использованные флагманские смартфоны Galaxy S24, дополненные гарантией и солидной скидкой. Подержанные мобильники стоят на 260-640 тыс. корейских вон (15-36,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 апреля 2025 г.) дешевле таких же новых. Размер скидки зависит от выбранной модели (S24, S24+ или S24 Ultra) и от желаемой комплектации. Последние отличаются объемами встроенной и оперативной памяти.

Зачем что-то заменять

Начиная с 31 марта 2025 г. Samsung предлагает смартфоны Galaxy Certified Pre-owned, но при этом, по всей видимости, не производит замену компонентов, активнее всего страдающих во время использования. Это экран, аккумулятор и модули флеш-памяти.

Как пишет Business Korea, Samsung перепродает только те смартфоны, которые были приобретены на ее сайте и по тем или иным причинам возвращены в течение семи дней с момента покупки. Это могут быть как устройства, которые не понравились первым владельцам, отчего те решили вернуть их, так и в целом нераспакованные экземпляры.

Samsung утверждает, что у нее есть своя программа проверки качества таких устройств. Это первый раз, когда корейский вендор решил выйти на рынок подержанных гаджетов – ранее Samsung просто утилизировала все возвращенные продукты. Business Korea пишет, что компания теперь стремится расширить доступ потребителей к технологии Galaxy AI, а также сократить электронные отходы.

Дальше будет больше

Galaxy S24 – это линейка топовых смартфонов Samsung, но не самая современная. Она вышла в 2024 г., а в 2025 г. ей на смену пришла более совершенная серия Galaxy S25.

Не исключено, что со временем и мобильники S25 тоже будут продаваться как подержанные, но пока такая опция на сайте Samsung недоступна. Другие смартфоны корейского вендора, включая востребованные в России недорогие Galaxy A, пока можно купить лишь новыми, но Business Korea пишет, что Samsung планирует расширить ассортимент сертифицированных подержанных устройств на основе рыночного спроса и потребностей потребителей.

Это означает, что Samsung может не ограничиться одними лишь смартфонами. В ее ассортименте, помимо всевозможной бытовой техники и домашней электроники, есть также наушники, ноутбуки и планшетные компьютеры.

Спустя много-много лет

Samsung пока не предоставила статистику популярности подержанных и, соответственно, более дешевых флагманских Galaxy. Однако новые такие смартфоны стоят как минимум недешево – для примера, прошлогодний Galaxy S24, самый базовый в линейке, на сайте МТС к моменту выхода материала стоил 75 тыс. руб. в версии с 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM. И это еще со скидкой – без нее цена составляет 98 тыс. руб.

Android-смартфон годовой давности стоит почти как новый iPhone 16

По сути, проверенный производителем подержанный смартфон позволяет потратить меньше денег на топовый мобильник. Перманентным желанием потребителей сэкономить активно пользуется компания Apple, которая додумалась продавать восстановленные подержанные iPhone в далеком 2009 г., 16 лет назад.

Apple начала с iPhone 3G, но ее подход отличается от концепции Samsung. Она продает устройства, которые длительное время были в пользовании, меняя им корпуса, аккумуляторы, экраны и прочее, что могло повредиться в процессе эксплуатации. Такие гаджеты получают пометку Refurbished («Восстановленный»), раньше Apple также использовала фразу Like New («Как новый»).

С 2008 г. ассортимент подержанных товаров Apple постоянно расширялся. В 2025 г. это не только смартфоны, но также ноутбуки, стационарные компьютеры, планшеты, ТВ-приставки, смарт-часы, умные колонки и пр. В России подобная электроника ранее тоже была доступна – так, в 2018 г. россияне имели возможность приобрести восстановленный iPhone X с очень солидной скидкой – он стоил 61,5 тыс. руб., тогда как за новый iPhone X Apple просила 80 тыс. руб.



