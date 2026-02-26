«Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S26

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» привёз смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S26, в которую вошли три модели — S26, S26+ и S26 Ultra. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Samsung представляет смартфон Galaxy S26 Ultra со встроенным режимом «Антишпион», который ограничивает углы обзора и защищает экран от посторонних взглядов. Galaxy S26 Ultra работает на разогнанном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy. Увеличение производительности центрального процессора (CPU) – на 19% .Для поддержания высокой производительности Galaxy S26 Ultra оснащен усовершенствованной испарительной камерой. Термопроводящий материал размещен по контуру процессора, благодаря чему тепло быстрее распределяется по большей поверхности.

Galaxy S26 Ultra также оснащён технологией супербыстрой зарядки 3.0, которая восполняет до 75% заряда аккумулятора всего за 30 минут. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мАч.

Оформить предзаказ на смартфоны линейки Samsung Galaxy S26 можно в «Ситилинке» с 25 февраля 2026 г. с выгодой до 20 000 руб.

Galaxy S26 12/256 ГБ — 89 990 руб. Galaxy S26 12/512 ГБ — 104 990 руб. Galaxy S26+ 12/256 ГБ — 104 990 руб. Galaxy S26+ 12/512 ГБ — 119 990 руб. Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ — 124 990 руб. Galaxy S26 Ultra 12/512 ГБ — 144 990 руб. Galaxy S26 Ultra 16/1024 ГБ — 189 990 руб.