МТС открыла продажи смартфона Samsung Galaxy Z TriFold

МТС сообщает о старте продаж складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold. Стоимость новинки составляет 399 990 руб. Устройство доступно в конфигурации 16/512 ГБ в черном цвете. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приобрести Samsung Galaxy Z TriFold можно в интернет-магазине МТС, а также во флагманских салонах Москвы и Санкт-Петербурга. В столице устройство доступно в ТЦ «Океания» и в салоне на Тверской улице,15, а в Санкт-Петербурге — в ТЦ «Галерея».

«Samsung остается бесспорным лидером в сегменте складных смартфонов, занимая 73% рынка в натуральном выражении. Это подтверждает высокую лояльность покупателей к бренду и самому форм-фактору, и появление Samsung Galaxy Z TriFold должно укрепить позиции бренда в премиальном сегменте», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Интерес к складным смартфонам в России стабильно растет: по итогам 2025 г. объем рынка превысил 100 тыс. проданных устройств. В денежном выражении россияне потратили на них 10,6 млрд руб. По сравнению с 2024 г. продажи в натуральном выражении увеличились на 26%, а в денежном — на 22%.

Samsung Galaxy Z TriFold представляет собой устройство, которое благодаря двойному механизму складывания трансформируется из телефона в полноценный планшет.