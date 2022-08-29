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Модульбанк запустил оплату картой «Мир» через Samsung Pay

Модульбанк запустил новый способ оплаты. Теперь владельцы смартфонов Samsung могут оплачивать свои покупки в офлайн-магазинах с помощью цифровой бизнес-карты «Мир».

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Samsung Pay и добавить в него свою карту «Мир». Оплата с помощью Samsung Pay безопаснее оплаты пластиковой картой, поскольку вместо номера карты используется токен — специальный цифровой код, созданный случайным образом. А все покупки подтверждаются отпечатком пальца или PIN-кодом приложения. Встроенная система безопасности Samsung Knox обеспечивает защиту данных Samsung Pay.

Для предпринимателей, которые часто делают закупки для бизнеса есть дополнительная опция. Модульбанк может выпустить неограниченное количество цифровых карт, которые будут привязаны к расчетному счету. При это не обязательно заказывать пластик. Цифровые карты можно привязать к телефонам своих сотрудников и таким образом контролировать расходы.

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