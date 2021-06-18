Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay

«Ренессанс кредит» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay, с помощью которого держатели карт «Мир» могут оплачивать покупки, используя смартфон. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть предустановленное приложение Samsung Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир».

Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, позволяющий быстро оплачивать покупки при помощи смартфона. В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтверждать отпечатком пальца или PIN-кодом приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.