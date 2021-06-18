Разделы

ИТ в банках
|

Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay

«Ренессанс кредит» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay, с помощью которого держатели карт «Мир» могут оплачивать покупки, используя смартфон. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть предустановленное приложение Samsung Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир».

Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, позволяющий быстро оплачивать покупки при помощи смартфона. В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтверждать отпечатком пальца или PIN-кодом приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В телекоме «оттепель». Власти на год отсрочили нормы «закона Яровой»

Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

Какие функции можно возложить на современную IP-телефонию и ВАТС

Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM

Что можно и нельзя мыть в посудомоечной машине: советы ZOOM

Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры
Показать еще