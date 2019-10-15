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Apple Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка»

ИТ в банках

Держатели карт Mastercard, выпущенных «Почта банком», получили возможность пользоваться Apple Pay. Владельцы карт Visa «Почта банка» подключились к Apple Pay еще раньше – с июля 2018 г.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту «Почта банка» через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новыми моделями, а также с Apple Watch.

«Технологии делают нашу жизнь проще и комфортнее, позволяют экономить время на рутинных операциях, чтобы сосредоточиться на более важном. Почта банк продолжает пополнять список самых передовых сервисов для бесконтактной оплаты через мобильные устройства. Теперь Apple Pay доступен и на картах Visa, и на картах Mastercard. Вам больше не нужно носить с собой карту, при этом все ее бонусы и преимущества будут сохранены», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X (и более новых моделях) для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на MacBook Pro или MacBook Air.

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