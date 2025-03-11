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МТС расширила сеть LTE на трассе Курган – Омск

ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE на участке автомобильной федеральной дороги Р-254 «Иртыш» между Курганом и пограничным переходом Петухово в направлении Омска, а также на объездной трассе через город Ишим Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы «Иртыш» в Варгашинском, Лебяжьевском и Макушинском и Петуховском районах Курганской области. Также скорость мобильного интернета выросла в Частоозерском районе Зауралья для автомобилистов, которые строят маршрут в города Сибири по трасе P-402, пролегающей через Тюменскую область. Благодаря включению на базовых станциях сразу в пяти районах Зауралья «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала тысячи автомобилистов смогут пользоваться связью в пути.

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Телеком

Стабильный LTE-интернет в дороге откроет доступ к навигатору и картам, позволит слушать музыку онлайн, узнавать погодные условия по маршруту движения, а также адреса АЗС на пути следования. Пассажиры с помощью качественного интернета смогут общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и видео на стриминговых платформах, следить за новостными лентами.

«Доступ к связи и привычным цифровым сервисам должен быть у наших абонентов и в крупных населенных пунктах, и в загородных локациях. Дороги Зауралья, которыми пользуются не только курганцы, но и путешественники со всей России также остаются приоритетом для нас. Поэтому мы постепенно усиливаем сеть МТС и расширяем покрытие в поселках и деревнях вблизи важных транспортных артерий. С начала года мы уже установили дополнительное оборудование и запустили диапазон LTE-900 на двух трассах – в направлении Челябинска и Тюмени. Наличие связи и мобильного интернета в дороге – это не только удобство, но и безопасность путешественников. В этом вопросе важно не только иметь возможность позвонить в экстренные службы, но и планировать свой маршрут с помощью онлайн-карт во время движения, особенно для тех, кто не знаком с местностью», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

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