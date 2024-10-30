МТС: Спрос на складные смартфоны в Перми вырос на 40% за год

МТС проанализировала спрос пермяков на складные модели смартфонов. Так, количество проданных устройств с января по сентябрь 2024 г. выросло на 40% в рублях и на 30% в штуках год к году. Также Пермь попала в топ-5 городов, чаще других интересующихся новинками смартфонов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пермь вошла в топ-5 городов по количеству предзаказов новинки, на нее пришлось 5% от общего числа. В лидерах – жители столицы, на Москву пришлось 46% предзаказов. Также в пятерку самых интересующихся новинками городов вошли Санкт-Петербург (13%), Мурманск (6%) и Тольятти (4%).