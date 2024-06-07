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Аналитика МТС: в Перми вырос спрос на системы безопасности к началу сезона отпусков

ПАО «МТС» зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала 2024 г. самый высокий спрос на системы безопасности пришелся на май. По мнению аналитиков МТС, рост продаж связан с желанием пермяков обезопасить жилье в сезон летних отпусков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 г., однако в мае 2024 г. продажи камер видеонаблюдения в Перми оказались в два раза выше мая 2023 г., а продажи датчиков движения увеличились на 34% в штуках.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2024 г. средняя цена снизилась на 2% до 3078 руб. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

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