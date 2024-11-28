«Магнит» разработал контроллеры Magnit Devices для управления оборудованием в магазинах

«Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, на базе IT & Maintenance Lab – собственной технологической лаборатории в Краснодаре – создал контроллер управления оборудованием магазинов. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Тестирование контроллеров Magnit Devices в составе собственного аппаратно-программного комплекса «Умный магазин» проходит на реальных торговых точках. Устройства и программное обеспечение позволяют удаленно управлять освещением магазина, климатом и холодильными системами, в автоматическом режиме выявлять отклонения от целевых параметров работы, осуществлять корректировку параметров и направлять заявки на ремонт в систему ТОИР (технического обслуживания и ремонта).

В ходе пилотной эксплуатации контроллеры показывают бесперебойную работу и повышают эффективность существующих процессов управления магазинами. Это позволяет экономить время сотрудников, сокращать расходы на ремонт, минимизировать перебои в работе оборудования, что продлевает свежесть товаров и делает пребывание в магазинах комфортнее для покупателей. Период опытно-промышленной эксплуатации нового оборудования продлится восемь месяцев, после чего компания примет решение о его масштабировании.

Контроллеры Magnit Devices предназначены для магазинов малых форматов и учитывают все особенности их систем и оборудования. Тестирование устройств проходит в нескольких магазинах «у дома» в Краснодаре. В ближайшее время в контур тестирования войдут несколько «жестких» дискаунтеров В1 и магазинов «у дома» «Дикси».

«Магнит» активно использует Интернет вещей (IoT) в мониторинге и управлении инженерными системами. Внедрение IoT началось в 2010 г., когда все строящиеся объекты (гипермаркеты, логистические центры, тепличный комплекс, предприятия собственного производства, энергоцентры), начали оснащаться SCADA-системами. Тогда же появились первые IoT-решения, закрывающие потребности бизнеса.

Все параметры работы инженерного и технологического оборудования передаются в реальном времени в центральную систему контроля и управления Ситуационного центра головной компании в Краснодаре. Получение данных позволяет вести все потенциально критичные ситуации до их фактического устранения. Для оперативного ремонта оборудования реализована интеграция с системой ТОИР – заявки с описанием возникших неисправностей автоматически передаются в сервисные подразделения.

Игорь Ветелкин, руководитель управления развития корпоративных геосервисов и ИС поддержки розничной сети «Магнит»: «Контроллеры и ПО от внешних вендоров всегда требуют дополнительных ресурсов на доработку, контроль и интеграцию. Использование собственных устройств решит эти проблемы и позволит нам сократить сроки введения новых торговых точек в систему «Умный магазин», оптимизировать расходы и в целом упростит процесс управления оборудованием торговых точек. Мы тестируем собственные контроллеры в магазинах малых форматов и в случае успеха пилотного проекта масштабируем это решение. Учитывая размер нашего бизнеса, это амбициозная задача. Кроме того, в будущем мы рассмотрим возможность адаптации устройств или разработки нового оборудования для магазинов больших форматов».