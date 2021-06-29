Мобильное приложение BSS для бизнеса размещено в Huawei AppGallery

Компания BSS объявляет о выходе мобильного приложения Digital2BusinessMobile (D2BM) для третьего по величине магазина приложений в мире AppGallery.

В банковской сфере сформировался устойчивый запрос на приложения для экосистемы Huawei. Банки, клиенты BSS, фиксирую значительный рост числа клиентов – пользователей девайсами Huawei. Все это и определило важность разработки мобильного приложения для смартфонов на платформе Huawei Mobile Services.

Новое мобильное приложение D2BM полностью поддерживает работу с мобильными сервисами Huawei. Реализованы авторизация по отпечатку пальца, определение местоположения, взаимодействие с картами, управление push-уведомлениями. В ходе проекта команда разработки постоянно контактировала со специалистами Huawei, что позволило оперативно и качественно произвести все настройки для эффективной работы Digital2BusinessMobile в экосистеме китайского гиганта.

«Разрабатывая новое приложение, мы активно взаимодействовали со специалистами Huawei. Они оказали нам важную помощь, что позволило успешно и оперативно справиться со стоящими перед нами задачами. Учитывая популярность экосистемы Huawei, уверены, наше мобильное приложение будет востребовано банковскими клиентами», - отметил директор по развитию производства мобильных решений BSS Дмитрий Гвоздев.

Digital2BusinessMobile (D2BM) представляет собой полноценный мобильный офис по управлению финансами для малого и среднего бизнеса.