Приложение GameCenter теперь доступно в AppGallery для всех владельцев устройств Huawei и Honor

Приложение GameCenter стало доступно в официальном магазине приложений AppGallery для владельцев устройств Huawei и Honor. GameCenter – это официальная единая платформа для игровых приложений всех жанров. С помощью GameCenter пользователи могут получить доступ к предзаказу игр, а также скачивать новые и уже полюбившиеся популярные игры. Помимо этого, пользователи могут воспользоваться эксклюзивными предложениями онлайн игр, получать дополнительные бонусы и скидки и пользоваться различными преимуществами. Для всего этого нужно просто загрузить приложение GameCenter в магазине приложений AppGallery.

GameCenter – это также платформа для разработчиков, которая привлекает к сотрудничеству профессионалов по всему миру. Платформа предоставляет возможность дистрибуции по всему миру, чтобы помочь разработчикам охватить больше регионов и игроков. GameCenter также предоставляет бесплатные профессиональные консультации по оценке выпущенных игр и их последующей локализацией для зарубежных регионов. Таким образом, платформа помогает разработчикам делать их приложения интересными и привлекательными для игроков на разных рынках.

GameCenter имеет обширную партнерскую систему, с помощью которой разработчики могут получать новейшие игровые разработки от топ глобальных компаний, лидеров индустрии. Платформа не только позволяет пользователям GameCenter узнавать самую передовую информацию о выпусках игр, но также дает им возможность первыми пробовать последние новинки на рынке.