Российское музыкальное приложение Boom стало доступно в Huawei Appgallery

Российское мобильное приложение для прослушивания музыки Boom стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services).

Теперь пользователи Appgallery могут наслаждаться музыкой в удобном мобильном сервисе онлайн и офлайн, получать индивидуальные музыкальные подборки от Boom. Слушать треки в приложении можно совершенно бесплатно. Кроме того, Boom синхронизируется сразу с двумя популярными российскими социальными сетями: «Вконтакте» и «Одноклассники», позволяя прослушивать музыку, которую пользователи сохраняют в своих социальных сетях.

«Магазин приложений Appgallery давно и плодотворно сотрудничает с Mail.ru Group, мы активно взаимодействуем по всем направлениям развития экосистемы и помогаем друг другу развивать продукты. На платформе присутствуют все приложения Mail.ru, а теперь доступен и один из ключевых локальных сервисов для прослушивания музыки Boom, появление которого очень ждали наши пользователи. Мы уверены, что Boom откроет для нашей 18-миллионой аудитории новые возможности потребления аудиоконтента», – сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.