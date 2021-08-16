В AppGallery появилось приложение «ЕМИАС.ИНФО»

Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» стало доступно в магазине приложений AppGallery. Оно представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services).

Теперь пользователи AppGallery получат доступ ко всем опциям медицинского приложения: запись на прием к врачу в городские поликлиники, запись к узким специалистам по направлениям, а также на лабораторные и инструментальные исследования, автоматические напоминания о сделанных записях на прием и об открытых направлениях на запись, возможность подключить несколько полисов ОМС. А также доступ к одному из самых востребованных разделов в приложении среди горожан - к разделу «Медкарта», который позволяет в онлайн-режиме просматривать сведения о своем здоровье и здоровье собственных детей прямо со смартфона. На сегодняшний день более 1,2 млн горожан пользуются медкартой в смартфоне — это каждый третий пользователь, получивший доступ к своей медкарте на портале mos.ru.

«Одно из приоритетных направлений работы нашей платформы – обеспечить широкий выбор удобных и полезных приложений для пользователей. Нам также важно поддерживать государственные и локальные инициативы, связанные со здоровьем. Теперь в AppGallery стало доступным приложение от столичного Департамента информационных технологий «ЕМИАС.ИНФО», которое расширило категорию «здоровье» в нашем магазине приложений», - говорит Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.