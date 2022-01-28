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В AppGallery стала доступна оплата покупок банковскими картами «Мир»

В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата банковскими картами платежной системы «Мир». AppGallery стал одним из первых магазинов приложений в мире, поддерживающий оплату картами этой платежной системы.

Для того чтобы начать расплачиваться картой платежной системы «Мир», пользователям необходимо при оплате покупки на платежной странице в разделе «Добавить новую карту» ввести реквизиты своей национальной платежной карты.

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