Huawei запустила игровую кампанию AppGallery Game Fest

Huawei на базе фирменного магазина приложений AppGallery запускает глобальную кампанию AppGallery Game Fest, которая открывает новые подходы к играм и развлечениям. Пользователям предлагается ряд эксклюзивных подарков от ведущих разработчиков мобильных видеоигр.

В рамках игрового фестиваля, который продлится до 31 декабря 2020 года, пользователей ожидают специальные предложения с дополнительными преимуществами при загрузке игровых приложений из AppGallery, эксклюзивные подарочные наборы, а также призы от всемирно известных игр, среди которых Last Day on Earth: Survival и Standoff 2.

«AppGallery стремится стать универсальным поставщиком приложений, который обеспечивает широкий выбор для пользователей и предлагает инновационные технологии продвижения для разработчиков программных продуктов, — сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия. — Благодаря игровому фестивалю AppGallery Game Fest мы объединяем усилия с нашими партнерами, чтобы создать выгодные предложения для любителей мобильных видеоигр. Это поможет им беспрепятственно наслаждаться новыми и уже полюбившимися продуктами на платформе AppGallery».

Стремясь предложить пользователям уникальные преимущества и беспрепятственный доступ к популярным мобильным играм, платформа AppGallery сотрудничает с ведущими брендами и разработчиками программного обеспечения.

AppGallery продолжает демонстрировать стабильный рост аудитории и непрерывно расширяет ассортимент доступного контента: за последние 12 месяцев на платформу было загружено более 17 000 новых игр. Приложение GameCentre на базе AppGallery предлагает универсальную платформу игровых сервисов, предоставляющую любителям мобильных видеоигр ряд уникальных возможностей. Например, комплексная партнёрская программа позволяет пользователям непосредственно в приложении получать актуальные новости от крупнейших мировых разработчиков. Платформа не только открывает доступ к последней информации о релизах игр, но и позволяет в числе первых опробовать новые игровые продукты на рынке.

С момента запуска AppGallery вошла в тройку ведущих мировых магазинов приложений. Ассортимент игр постоянно растет: их количество превысило 18 000, а число скачиваний — 80 миллионов. Аудитория AppGallery выросла до 500 миллионов активных пользователей в месяц, а общее число загрузок приложений в первой половине 2020 года превысило 294 миллиарда. Платформа работает более чем в 170 странах и регионах мира в сотрудничестве с более чем двумя миллионами зарегистрированных разработчиков. На данный момент более 96 000 приложений интегрировано с сервисами HMS Core, которые открывают доступ к аппаратным возможностям смартфонов Huawei.