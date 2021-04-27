Мобильное приложение «Кухня на районе» стало доступно в Huawei Appgallery

Мобильное приложение сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services).

Теперь пользователи Appgallery смогут заказывать разнообразные блюда, приготовленные на собственных dark kitchen «Кухни на районе», и получать их в течение 30 минут. Меню ежедневно обновляется и включает в себя как полноценные сытные обеды, так и блюда для тех, кто следит за фигурой, а также многочисленные десерты, завтраки, сэндвичи и напитки. Кроме того, приложение позволяет отслеживать статус заказа на всех этапах. В «Кухне на районе» также встроен внутренний чат со службой поддержки для оперативного разрешения возникающих вопросов.

«Главный приоритет Appgallery — обеспечить широкий выбор приложений для наших пользователей. Нам важно поддерживать продукты не только всемирно известных брендов и разработчиков, но и локальных игроков. Приложение foodtech-проекта «Кухня на районе» стало доступно для 18-миллионной российской аудитории Appgallery и расширило выбор приложений для доставки еды на нашей платформе», — сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.

«Сегодня совокупная аудитория приложения «Кухни на районе» в Apple Store и Google Play — больше 1 млн пользователей. При этом аудитория пользователей устройств Huawei — одна из самых высоких в России, которая ежегодно увеличивается на 80%. Выпуск приложения на платформе Appgallery — это возможность предоставить доступ новым пользователям заказать блюда из «Кухни на районе», — сказал сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин.