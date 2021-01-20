Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в Appgallery

Мобильное приложение Metro Cash & Carry стало доступно в магазине приложений Appgallery для смартфонов Huawei. Приложение Metro Cash & Carry представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services).

Теперь пользователи Appgallery смогут пользоваться всеми доступными функциями приложения: получить электронную карту гостя, просматривать каталог товаров и акций в конкретном торговом центре Metro, сделать заказ с доставкой или с самовывозом, получить персональные купоны и бонусы для покупок в торговом центре Metro, найти ближайший торговый центр и построить маршрут по карте, получать уведомления с самыми интересными акциями Metro, делать заказы по акциям и спецпредложениям Metro, обратиться на «горячую линию» по интересующему вопросу, отсканировать штрих-код товара сканером и получить всю необходимую информацию о товаре, посмотреть историю заказов и повторить ранее сделанный заказ и многое другое.

«Приложение Metro Cash & Carry стало доступно для 17-миллионной аудитории магазина Appgallery. Мы рады, что теперь у пользователей платформы появилась возможность полноценно пользоваться всеми функциями приложения. Сотрудничество с Metro Cash & Carry – для нас правильный шаг в развитии нашей экосистемы и в будущем мы продолжим активно пополнять Appgallery новыми приложениями», – сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.