Сервис «Huawei Музыка» запускается на российском рынке

Huawei объявляет о запуске глобального музыкального сервиса Huawei Музыка для российских пользователей. На сегодняшний день в его фонотеку входят более 40 миллионов треков. Сервис регулярно обновляется благодаря новым чартам, подборкам музыки по различным жанрам и другим возможностям, которые позволяют быть в курсе актуальных музыкальных тенденций. Библиотека Huawei Музыки еженедельно пополняется новыми треками, альбомами и плейлистами.

В Huawei Музыке есть специальный канал с композициями для занятий спортом. Работая в связке с приложением Huawei Здоровье, он может автоматически подбирать треки в соответствии с частотой пульса пользователя. Также в фонотеке собраны как плейлисты для тренировок, так и актуальные подборки для перерыва на кофе, вечеринок, отдыха перед сном и многого другого.

Тем, кто предпочитает самостоятельно подбирать музыку для прослушивания, доступен поиск треков, исполнителей и плейлистов, радиостанций по жанрам, направлениям и эпохам. Звуковые эффекты Histen придают звучанию встроенных динамиков и проводных наушников дополнительный объём, динамику, а также создают эффект присутствия.

Улучшенный плеер имеет функцию скачивания треков для прослушивания офлайн, сервис рекомендаций, функцию управления спецэффектами, отображает информацию об альбоме и треке, имеет таймер отключения, а скоро получит возможность автоматического поиска и отображения текста песни. Кроме того, в плеер встроено 10 анимированных тем различных стилей.

Приложение Huawei Музыка поддерживает жесты для управления воспроизведением на ходу. Кроме того, пользователи могут настроить внешний вид приложения, сделав его максимально удобным и соответствующим их музыкальным предпочтениям, а также использовать для оформления интерфейса загруженное изображение со смартфона.

Среди других функций Huawei Музыки стоит отметить режим «Вечеринка», позволяющий подключить несколько смартфонов Huawei для одновременного воспроизведения треков в объёмном звучании, и таймер для засыпания под музыку. Функция распознавания треков использует алгоритмы искусственного интеллекта для поиска информации о композиции, опираясь на большую музыкальную базу.

В бесплатной подписке пользователям доступны более 130 тысяч музыкальных треков. Обладатели платной подписки получают доступ к более чем 40 миллионам музыкальных композиций без рекламы и к «бесконечным плейлистам» в различных категориях. Кроме того, им доступны аудио высокого качества HQ и возможность скачивать треки для прослушивания в режиме офлайн, а также розыгрыши подарков и другие мероприятия. Специальное предложение к запуску сервиса — три месяца бесплатного доступа ко всем возможностям сервиса.

После окончания бесплатного пробного периода стоимость подписки составит 169 рублей в месяц.