В линейке Pelco появились угловые видеокамеры для зон повышенной опасности на улице/в помещении

«АРМО-системы» представила новые угловые видеокамеры Pelco Sarix Corner Camera 3 Series, рассчитанные для работы на объектах с повышенной угрозой вандализма, таких как школы, больницы, исправительные учреждения и др. Специальная форма новинок позволяет устанавливать видеокамеры в угол и «захватывать» помещение целиком, при этом препятствует взлому и повреждению. В свою очередь, прочный корпус выдерживает удары по классу IK10+. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Данные угловые видеокамеры серии Sarix Corner Camera 3 выпускаются в модификациях с разрешением 3 или 5 МП и в корпусах из различной стали. Для повышения ситуационной осведомленности предусмотрены возможность записи звука, встроенный микрофон и видеоаналитика Smart Analytics на базе решений Motorola Solutions. Кроме того, в камерах имеется ИК-подсветка.

Передняя поверхность видеокамеры со смотровым окном расположена под углом 45°, что позволяет полностью захватывать помещение размером 10х10 м, как по ширине, так и по высоте. При этом новые угловые видеокамеры не имеют слепых зон под, над или прямо перед собой, в отличие от моделей иной конструкции. Для удобства пользователей в серию Pelco Sarix Corner Camera 3 включены модели с разрешением 3 и 5 МП, выполненные в различных вариантах исполнения корпуса. Немаловажно, что в новинках предусмотрена возможность записи звука на объекте, имеются встроенный микрофон и визуальный индикатор записи, которые могут быть отключены при необходимости.

Pelco Sarix Corner Camera 3

Установка прямо в угол, заподлицо со стенами и потолком, а также отсутствие внешних сочленений делает новые видеокамеры малозаметными и максимально труднодоступными для вандалов. При этом «антилигатурный» дизайн корпуса подразумевает не только минимум соединений, но и отсутствие острых углов и стыков, за счет чего данные угловые видеокамеры трудно захватить руками. Важно, что прочный корпус Pelco Sarix Corner Camera 3 защищен по классу IK10+, что гарантирует устойчивость к ударам до 50 Дж. Кроме того, каждая видеокамера сертифицирована и по IP66/67 для защиты от погодных воздействий и работоспособна при температуре вплоть до -40 °C.

Эффективную работу видеокамеры при любом освещении обеспечивает встроенная ИК-подсветка с длиной волны 940 нм и технология WDR. Используя ИК-прожектор, видеокамера «видит» объекты при отсутствии других источников света даже в полной темноте, при этом не привлекает лишнего внимания. Благодаря широкому динамическому диапазону WDR 126 дБ угловые видеокамеры формируют картинку высокого качества в сложных условиях освещения – например, в дневное время или при наличии ярких источников света. Повысить осведомленность о ситуации также позволяет функция Smart Analytics на базе решений Motorola Solutions, которые обеспечивают точное обнаружение и классификацию объектов.

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Установка, техобслуживание и ремонт видеокамеры не вызовут затруднений у инсталлятора, несмотря на «угловую» конструкцию. В случае повреждения объектива или крышки видеокамеры, замену этих деталей можно произвести с помощью обычных инструментов, не прибегая к демонтажу всего устройства. При этом угловые видеокамеры данной серии, выполненные в корпусе из нержавеющей стали, могут быть безопасно подвергнуты мытью и чистке (модели IBD332-1SS и IBD532-1SS). Также для инсталляторов доступен аксессуар для установки металлической кабельной коробки на плоскую поверхность и работы с ½ или ¾ кабелепроводами.

Новые угловые видеокамеры Pelco Sarix Corner Camera 3 доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».