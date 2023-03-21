Новые камеры с тепловизором марки Smartec для охранного и технологического видеоконтроля

Линейку продукции Smartec пополнила многофункциональная биспектральная IP-камера STX-IP2653ALS, объединяющая в компактном корпусе тепловизор с двумя вариантами оптики и видеокамеру с разрешением 2880х1620 пикселей, 8-миллиметровым объективом и ИК-подсветкой до 55 метров. Новинка способна бесконтактно определять температуру объектов в диапазоне от -20 до +150 °C, а для повышения уровня защищенности контролируемого пространства поддерживаются алгоритмы детекции курения, задымления, возгорания, вторжения и других нештатных ситуаций. В дополнение к этому видеокамера с тепловизором оборудована микрофоном, динамиком, системой светозвукового оповещения и входами/выходами тревоги. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Компактная IP-камера STX-IP2653ALS подходит для круглосуточного тепловизионного и визуального контроля, а также для обнаружения перегрева или переохлаждения промышленных устройств, трубопроводов, кабелей и т. п. Дальность обнаружения тепловыделяющих объектов зависит от используемой оптики - на выбор доступны объективы с фокусным расстоянием 7 мм и 10 мм. Так, видеокамера с тепловизором STX-IP2653ALS, укомплектованная 7 мм объективом, обеспечивает обнаружение человека на расстоянии до 291 м, в то время как с 10 мм оптикой (с узким углом обзора) – до 416 метров. 5-мегапиксельная видеокамера «день/ночь» снабжена 8 мм объективом и поддерживает функцию True WDR 120 дБ.

Анализ тепловизионной картины в STX-IP2653ALS позволяет оперативно регистрировать изменения температур в зоне обзора тепловизора и при превышении допустимых значений или фиксации предельной разницы температур активировать сигнал тревоги. Эта видеокамера с тепловизором поддерживает три типа правил измерения температуры (точечный, линейный и зональный), точность определения температуры устройством составляет ±2 ℃ или ±2%, а время отклика не превышает 0,03 секунды. Для улучшения качества изображения видеокамера-тепловизор применяет технологию DVE.

Повысить уровень безопасности на контролируемом объекте биспектральная камера позволяет с помощью алгоритмов обнаружения вторжений, пересечений виртуальных линий, праздношатания, движения в недопустимом направлении, входа и выхода из выбранных зон. Уведомление о тревогах осуществляется как удаленно по IP-сети, так и локально – посредством светозвуковой сигнализации. Для сбора данных статистики в новой биспектральной видеокамере реализована функция подсчета посетителей. Для подключения опциональных датчиков и исполнительных устройств имеются входы и выходы тревоги.

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Эксплуатационные характеристики камеры STX-IP2653ALS обеспечивают ее стабильную работу в диапазоне внешних температур от -40 до +60 °C. Компактный металлический корпус цилиндрической формы, соответствие классу пылевлагозащиты IP66 и шарнирное крепление обеспечивают вариативность мест установки биспектральной камеры. Для локальной записи тепловизионных данных, видео- и аудиопотоков камера имеет слот под карту памяти на 256 ГБ.

Новые биспектральные камеры STX-IP2653ALS марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-системы».