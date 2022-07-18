Новинка Smartec – тепловизионная IP-видеокамера с различными объективами

Ассортимент Smartec пополнили тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K в цилиндрическом корпусе, которые идеально подойдут для решения задач охранного мониторинга, а также контроля техпроцессов. Новинки имеют разрешение 400х300 пикселей, которое интерполируется до 704x576 пикселей, и высокую термальную чувствительность <40 мК. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Кроме того, данные тепловизионные IP-видеокамеры по выбору заказчика комплектуются объективом с фиксированным фокусным расстоянием от 8 до 50 мм, что влияет на дальность обнаружения объектов и угол обзора устройства. Модели STX-IP463K поддерживают четыре типа сигнала о тревоге, три различных режима измерения температур и рассчитаны на регистрацию изменений в пределах -40 – +150 градусов Цельсия.

Основное применение тепловизоров в системах охранного видеонаблюдения – высокоточное обнаружение людей, животных, автомобилей и других тепловыделяющих объектов. Так, тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K особенно эффективны в условиях, неблагоприятных для классического видеомониторинга, например, при плохой видимости в снег, дождь или туман, при задымлении или среди плотной растительности. Кроме того, на работу тепловизора не влияют средства визуальной маскировки. Наряду с этим, тепловизионные устройства могут использоваться в системах контроля технологических и производственных процессов для регистрации утечек тепла и нештатного перегрева/охлаждения участков оборудования (трубопроводов, кабелей и других элементов).

STX-IP463K

Максимальную эффективность тепловизора на различных расстояниях обеспечивают соответствующие объективы: базовую модель STX-IP463K можно оснастить оптикой с фокусным расстоянием 8, 15, 25, 35 или 50 мм. При этом новые тепловизионные видеокамеры характеризуются высокой температурной чувствительностью <40 мК и изготовлены на основе матрицы неохлаждаемых болометров с разрешением 400х300 пикселей и размером пиксела 17 мкм. Изображение может интерполироваться до 704×576 пикселей и передаваться с частотой обновления до 25 к/с.

STX-IP463K регистрирует изменения температуры зоне контроля и сигнализирует о тревоге в следующих случаях: при превышении заданного порогового значения, при превышении заданной разницы температур, при нарастании температуры в течение заданного времени или при превышении среднего значения заданного диапазона температур (четыре типа сигнала тревоги). При этом новая тепловизионная IP-видеокамера поддерживает три режима измерения температуры: точечный, линейный или по площади. Диапазон определяемых температур находится в пределах от -40 до +150 градусов Цельсия и опционально может быть расширен до +500 градусов, а точность измерений составляет ±2 градуса или ±2%.

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Технология псевдоцветового преобразования позволяет представить тепловизионное изображение в наиболее удобном для восприятия виде. Таким образом, пользователь получит не черно-белую картинку, а цветную – в заданной палитре оттенков. Для этого тепловизионная IP-видеокамера предоставляет 17 псевдоцветных режимов на выбор, таких как «теплый черный», «теплый белый», «железно-красный», «радуга» и др.

Новые тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K марки Smartec уже появились на российском рынке и доступны для заказа.